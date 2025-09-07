मानसून का कहर: 8,9,10 और 11 सितंबर को देश के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

गुजरात में भी लगातार हो रही बारिश से राज्य की कई नदियां उफान पर है। हाल ही सूरत जिले की किम नदी ने खतरे के निशान को पार किया था और वडोदरा की नर्मदा नदी की जलस्तर काफी बढ़ गया था। जिसके बाद अब राज्य की साबरमती नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ने की खबर सामने आई है। इसके चलते अहमदाबाद रिवर फ्रंट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। राज्य की नदियों के तेजी से बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। रविवार के लिए भी राज्य के कच्छ, बनासकांठा, पाटण, दमन, दादर और नगर हवेली समेत कई जिलों में रेड अलर्ट और भावनगर, बोटाद, अहमदाबाद समेत कई अन्य कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा की नजर से राज्य में NDRF की 12 और SDRF की 20 टीमें भी तैनात कर दी गई है।