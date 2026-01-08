Ratlam में 43 स्थानों पर विराट हिन्दू सम्मेलन

हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे हिन्दू समाजजन, बौद्धिक के बाद प्रसादी का आयोजन
रतलाम. शहर में 11 जनवरी को विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य सर्व हिन्दू समाज को एक करना हैं। शहर के 43 स्थानों होने वाले इस आयोजन में हजारों की संख्या में हिन्दू सर्व समाजजन एकत्रित होंगे।
प्रमुख रूप से कार्यक्रम की शुरुआत में बौद्धिक और फिर भोजन प्रसादी का आयोजन रहेगा।
सम्मेलन की तैयारी अलग-अलग बस्तियों और क्षेत्रों में चल रही हैं। गुरुवार शाम हाकीमवाड़ा से आजाद बस्ती हिन्दू संगठन की ओर से सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रण रैली निकाली गई। जिसमें महिला-पुरुष और बच्चों ने उत्साह से शामिल होते हुए सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह नागरिकों से किया। इस के दौरान पुलिस बल भी साथ रहा।
अलकापुरी बस्ती में तीन दिनी आयोजन, आज भारतमाता की आरती
सकल हिन्दू समाज की ओर से अलकापुरी बस्ती के अन्तर्गत टेम्पो स्टैंड पर 9 जनवरी को भारत माता की आरती की जाएगी। 10 जनवरी को अम्बे चौक मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन होगा। 11 जनवरी की सुबह घोटे वाले हनुमान मंदिर नयागांव से कलश यात्रा निकाली जाएगी। जो चामुंडा चौराहे से अलकापुरी चौराहे से अम्बे चौक पहुंचेंगे। जहां पर 50 मिनट का बौद्धिक होगा। इसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग