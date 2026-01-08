Ratlam में 43 स्थानों पर विराट हिन्दू सम्मेलन

रतलाम. शहर में 11 जनवरी को विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य सर्व हिन्दू समाज को एक करना हैं। शहर के 43 स्थानों होने वाले इस आयोजन में हजारों की संख्या में हिन्दू सर्व समाजजन एकत्रित होंगे।

प्रमुख रूप से कार्यक्रम की शुरुआत में बौद्धिक और फिर भोजन प्रसादी का आयोजन रहेगा।



सम्मेलन की तैयारी अलग-अलग बस्तियों और क्षेत्रों में चल रही हैं। गुरुवार शाम हाकीमवाड़ा से आजाद बस्ती हिन्दू संगठन की ओर से सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रण रैली निकाली गई। जिसमें महिला-पुरुष और बच्चों ने उत्साह से शामिल होते हुए सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह नागरिकों से किया। इस के दौरान पुलिस बल भी साथ रहा।

