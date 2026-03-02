बोरिंग हुई पुरानी गुजिया! इस होली ट्राई करें बाकलावा और क्रॉसओन्ट स्टाइल गुजिया, यहां देखें रेसिपी

Holi Gujiya recipe: होली गुजिया के बिना अधूरी लगती है। अब लोग हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से ट्रेडिशनल गुजिया के बजाय हेल्दी गुजिया खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल होने या ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लोग तरह-तरह के नए वैरायटी के गुजिया भी बना रहे हैं।

ऐसे में अगर आप भी इस साल ट्रेडिशनल गुजिया के बजाय कुछ नया बनाने का सोच रही हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है। आज के स्टोरी में हम पलक जिंदल, जो द शुगर डूडल नाम की एक होम बेकर हैं, उनके द्वारा शेयर की गई क्रॉसओन्ट गुजिया और बाकलावा गुजिया की रेसिपी साझा कर रहे हैं। ये रेसिपी ट्रेडिशनल गुजिया की तुलना में आसान हैं और खाने में बहुत टेस्टी है। आइए जानते हैं विस्तार से।