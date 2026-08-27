27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल, स्टूडेंट्स ऐसे उठाएं पढ़ाई, स्किल और करियर का पूरा लाभ

Government Schemes : छात्र सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल कैसे करें? जानें छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, कौशल प्रशिक्षण और NSP पर आवेदन करने की पूरी जानकारी।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 27, 2026

Scholarship

Scholarship : कैसे लें स्कॉलरशिप, PC- Gemini

छात्र जीवन में सरकारी योजनाएं एक मजबूत सहारा बन सकती हैं। चाहे वह फीस में सहायता हो, किताबों की सुविधा हो या कौशल प्रशिक्षण के अवसर। लेकिन इनका सही और समय पर उपयोग तभी संभव है जब छात्र और उनके परिवार इन योजनाओं से अवगत हों, पात्रता समझें और आवेदन प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाएं।

1. सबसे पहले जानें, आपके लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल स्तर पर 'समग्र शिक्षा अभियान' (Samagra Shiksha Abhiyan) के तहत बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें, पुस्तकालय और खेल सामग्री मिलती है। यह अभियान 2018–19 से लागू है और विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित है।

उच्च शिक्षा के लिए 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना' (PM-USP) के तहत दो प्रमुख छात्रवृत्तियां हैं। एक है 'Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students (CSSS)', जो मेरिट-आधारित है—कक्षा 12 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले और जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो, वे पात्र हैं। पहले तीन वर्षों में 12,000 रुपये प्रति वर्ष और चौथे-पांचवें वर्ष में 20,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। दूसरी है 'Special Scholarship Scheme for Jammu & Kashmir and Ladakh', जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्र शामिल हैं-यहां ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस आदि के लिए अलग-अलग राशि मिलती है।

इसके अलावा, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी (CSIS) और क्रेडिट गारंटी (CGFSEL) जैसी योजनाएं हैं, जो बिना जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण लेने में मदद करती हैं।

2. छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कैसे करें?

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले “National Scholarship Portal (NSP)” पर एक बार “One Time Registration (OTR)” कराना होता है। यह 14 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, जो आधार या आधार एनरोलमेंट आईडी से जुड़ा होता है और पूरे शैक्षणिक करियर में काम आता है।

NSP पर छात्र एक मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति और एक या अधिक वेलफेयर-आधारित छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्र हों। उदाहरण के लिए, 2026–27 शैक्षणिक वर्ष के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है, संस्थागत सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2026 और L2 सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है।

साथ ही, 'माई स्कीम' (MyScheme) प्लेटफॉर्म पर छात्रवृत्ति योजनाओं को नाम, लाभ श्रेणी, केंद्र या राज्य सरकार के आधार पर खोज सकते हैं। इसमें एक एआई-चैटबॉट भी है, जो दिशा-निर्देश देने में मदद करता है।

3. लैपटॉप, कौशल प्रशिक्षण और करियर के अवसर

कई राज्य सरकारें मुफ्त लैपटॉप योजनाएं भी चलाती हैं, लेकिन फिलहाल कोई एकल केंद्र सरकार की लैपटॉप योजना पूरे देश में नहीं है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 'PMKVY' और 'Skill India' जैसे कार्यक्रम हैं, जो मुफ्त प्रशिक्षण और प्लेसमेंट से जुड़े अवसर प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, 'National Career Service' पोर्टल पर इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलते हैं, जो छात्रों को कार्य अनुभव और स्टाइपेंड दोनों में मदद करते हैं।

4. आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें

सबसे आम गलती है-अधूरी जानकारी या एजेंटों पर भरोसा करना। सभी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन निःशुल्क होता है, और किसी एजेंट को पैसे देना धोखाधड़ी है। दूसरी गलती है-अंतिम तिथि चूक जाना। NSP पर आवेदन विंडो बंद होने पर अगले शैक्षणिक वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है।

इसके अलावा, पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी न होने से आवेदन रद्द हो सकता है। इसलिए, आवेदन से पहले योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया अच्छी तरह समझ लें।

5. सरकारी योजनाओं का सही उपयोग: कदम-दर-कदम तरीका

  1. NSP पर OTR रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना 14 अंकों का आईडी प्राप्त करें।
  2. अपनी पात्रता के अनुसार एक मेरिट-आधारित और एक वेलफेयर-आधारित छात्रवृत्ति चुनें।
  3. आवेदन की अंतिम तिथियों को ध्यान से नोट करें-NSP पर 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन, 15 नवंबर तक संस्थागत सत्यापन, 30 नवंबर तक L2 सत्यापन।
  4. आवेदन प्रक्रिया पूरी करें-आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, आय प्रमाण पत्र, अंकतालिका आदि तैयार रखें।
  5. लैपटॉप या कौशल प्रशिक्षण जैसी अन्य योजनाओं के लिए राज्य शिक्षा विभाग या Skill India पोर्टल देखें।
  6. किसी एजेंट या शुल्क लेने वाले व्यक्ति से बचें-सरकारी प्रक्रिया निःशुल्क है।

6. योजनाओं से छात्रों को क्या फायदा होगा?

इन योजनाओं से छात्र आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, पढ़ाई में बाधाएं कम होती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरिट-आधारित छात्रवृत्ति से ट्यूशन फीस और खर्चों में राहत मिलती है, जबकि कौशल प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे NSP और MyScheme ने आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बना दिया है।

आगे क्या करें?

अपने कॉलेज या स्कूल में सूचना केंद्र या छात्र सहायता डेस्क से संपर्क करें। वे आपको दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और समयसीमा की जानकारी दे सकते हैं। यदि आप किसी योजना के लिए पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और अपने भविष्य को मजबूत बनाएं।

(यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं। किसी भी योजना के लिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या प्रमाणित सलाहकार से सलाह लेना उचित रहेगा।)

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Aug 2026 01:03 pm

Published on:

27 Aug 2026 01:03 pm

Hindi News / News Bulletin / सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल, स्टूडेंट्स ऐसे उठाएं पढ़ाई, स्किल और करियर का पूरा लाभ

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Dhar News: MP को गुजरात से जोड़ने वाली रोड का होगा चौड़ीकरण, बनेगी फोरलेन, आसान होगा सफर

manawar-mangod fourlane road widening approval
धार

Health Insurance: कब खरीदें स्वास्थ्य बीमा? जानें उम्र के हिसाब से सही समय

Health Insurance News.
समाचार

भारत की सनातन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक एकात्मता का केंद्र होगा एकात्म धाम, सीएम मोहन यादव का ऐलान

Panchayatana Temple Ekatma Dham
खंडवा

जब महिलाओं को नजर आया करियर का एक नया रास्ता! जानिए भारत की पहली मरीन इंजीनियर कैसे बनीं मिसाल?

India First Marine Engineer
समाचार

बीना में हादसा: ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, बेकाबू कार ने रेलिंग तोड़ते हुए छात्र को मारी टक्कर, दीवार से टकराई

Accident in Bina: Accelerator pressed instead of brake; out-of-control car crashed into a wall after breaking through a railing and hitting a student.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.