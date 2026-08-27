सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल, स्टूडेंट्स ऐसे उठाएं पढ़ाई, स्किल और करियर का पूरा लाभ

उच्च शिक्षा के लिए 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना' (PM-USP) के तहत दो प्रमुख छात्रवृत्तियां हैं। एक है 'Central Sector Scheme of Scholarship for College and University Students (CSSS)', जो मेरिट-आधारित है—कक्षा 12 में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले और जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो, वे पात्र हैं। पहले तीन वर्षों में 12,000 रुपये प्रति वर्ष और चौथे-पांचवें वर्ष में 20,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। दूसरी है 'Special Scholarship Scheme for Jammu & Kashmir and Ladakh', जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्र शामिल हैं-यहां ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस आदि के लिए अलग-अलग राशि मिलती है।