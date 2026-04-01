हर कोई आस्था का हो गया कायल, जब अमेरिका में गूंजा नवकार महामंत्र

300 से अधिक सदस्यों ने की सहभागिता

नीलेश बाफना ने बताया कि इस आयोजन में मंदिर सोसायटी के विजय जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रेया जैन, नैना जैन, नेहा कोठारी और धरती शाह सहित 300 से अधिक सदस्यों ने सहभागिता की। सभी सदस्यों ने नवकार महामंत्र जाप का लाभ लिया और रक्तदान शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉ आस्था जैन ने कोविड के समय भी जैन सिद्धांतों पर आधारित बचाव सेमिनार आयोजित किए थे, जिससे हजारों लोगों को राहत मिली थी और उनके कार्यों की भारत व अमेरिका में सराहना हुई थी। वह अमेरिका में स्वस्थ जीवनशैली हेतु लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।