27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

सिनेमा का संवेदनशील चेहरा हृषिकेश मुखर्जी : सिनेमा का वो जादू, जो समाज को बदल सकता है! जानिए कैसे?

Hrishikesh Mukharjee Death Anniversary: क्या आप जानते हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का सच सामने रखने वाला एक आईना होता है। हृषिकेश मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने मध्यम मार्ग के जरिए स्पष्ट तौर पर दिखाया कि कैसे संवेदनशीलता और यथार्थ को बड़े पर्दे पर जीवंत किया जा सकता है
3 min read
Google source verification

भारत

image

Sanjana Kumar

Aug 27, 2026

Hrishikesh mukharjee death anniversary special

Hrishikesh mukharjee death anniversary special: सिनेमा का संवेदनशील चेहरा(AI Creative)

Hrishikesh Mukharjee Death Anniversary: हृषिकेश मुखर्जी (30 सितंबर 1922 - 27 अगस्त 2006) भारतीय सिनेमा के उन विरले निर्देशकों में से थे, जिन्होंने ग्लैमर और अतिशयोक्ति से दूर, आम आदमी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारा। उन्होंने चार दशकों में 42 फिल्में निर्देशित कीं और ‘मिडिल सिनेमा’ की परिभाषा गढ़ी, जहां मनोरंजन और सामाजिक यथार्थ का संतुलन हो।

शिक्षक से फिल्मकार तक का सफर

कोलकाता में जन्मे मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और कुछ समय तक विज्ञान और गणित पढ़ाया भी। फिर न्यू थिएटर्स में लैब असिस्टेंट और संपादक के रूप में काम करते हुए उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखीं। 1951 में मुंबई आकर उन्होंने बिमल रॉय के साथ ‘दो बीघा जमीन’ जैसी फिल्मों में संपादन और सहायक निर्देशन किया, जिससे उनकी कला को दिशा मिली।

सिनेमा और राजनीति का सूक्ष्म संगम

मुखर्जी की फिल्मों में सीधे राजनीतिक संदेश नहीं होते, लेकिन सामाजिक और नैतिक सवाल गहराई से उठते हैं। ‘आनंद’ में जीवन और मृत्यु की संवेदनशीलता, ‘नमक हराम’ में दोस्ती और वर्ग संघर्ष, ‘सत्यकाम’ में नैतिकता और यथार्थ, ये सब राजनीतिक विमर्श को सहजता से जोड़ते हैं। उनकी फिल्में हमें यह याद दिलाती हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण भी हो सकता है।

कलाकारों के साथ संवेदनशील संबंध

मुखर्जी ने अपने कलाकारों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया। राजेश खन्ना को ‘आनंद’ में एक यादगार भूमिका दी, अमिताभ बच्चन को ‘नमक हराम’ में संवेदनशील रूप में पेश किया, जया भादुड़ी को ‘गुड्डी’ से हिंदी सिनेमा में स्थापित किया। उन्होंने कलाकारों की छवि को चुनौती दी और उन्हें नए आयाम दिए।

संस्थागत योगदान और सम्मान

उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) जैसे संस्थानों में नेतृत्व किया, जहां उन्होंने गुणवत्ता और नैतिकता को बढ़ावा दिया। 1999 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

आज का महत्व

आज, 27 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी फिल्मों की सादगी, मानवीयता और मध्यमवर्गीय संवेदनशीलता हमें याद दिलाती है कि सिनेमा केवल दिखावा नहीं, बल्कि समाज की आत्मा हो सकता है। उनकी शैली ने भारतीय सिनेमा को एक नया रास्ता दिखाया, जहां राजनीति का प्रभाव कथानक में गहराई से शामिल हो, बिना किसी प्रचार-प्रसार के।

आगे क्या?

आज के युवा फिल्मकारों के लिए यह एक सबक है कि सिनेमा में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना को कैसे सहजता से जोड़ा जाए। पाठकों के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की सोच और राजनीति का प्रतिबिंब भी हो सकता है।

हृषिकेश मुखर्जी की विरासत

मुखर्जी की फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे सिनेमा के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

फिल्मों का विश्लेषण

मुखर्जी की फिल्मों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। उनकी फिल्मों में हास्य और गंभीरता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है।

समाज पर प्रभाव

मुखर्जी की फिल्मों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता भी फैलाती हैं। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया कि कैसे सिनेमा समाज का प्रतिबिंब हो सकता है।

इस पुण्यतिथि पर, हृषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को फिर से देखना और समझना एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, एक कदम जो हमें याद दिलाए कि सिनेमा और राजनीति का मिलाजुला स्वरूप कितना शक्तिशाली और स्थायी हो सकता है।

जब महिलाओं को नजर आया करियर का एक नया रास्ता! जानिए भारत की पहली मरीन इंजीनियर कैसे बनीं मिसाल?

ये भी पढ़ें
India First Marine Engineer

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Aug 2026 03:09 pm

Published on:

27 Aug 2026 03:07 pm

Hindi News / News Bulletin / सिनेमा का संवेदनशील चेहरा हृषिकेश मुखर्जी : सिनेमा का वो जादू, जो समाज को बदल सकता है! जानिए कैसे?

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Damoh News: स्कूलों में शुरू होगा नया पीरियड, पढ़ाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस

school students mental health wellness period
दमोह

राजस्थान में CJP बना रही अगली रणनीति, आशुतोष रांका बोले- ‘सरकार का समय खत्म हो रहा’

CJP meeting
जयपुर

क्या आपके बच्चों को फाइबर की सही मात्रा मिल रही है? जानें उम्र के अनुसार टिप्स!

Fiber in Plate News.
समाचार

Dewas news: पापा छोड़ गए, फिर 12 दिन बाद मम्मी भी, बहन बोली- ‘भाई को नहीं होने दूंगी कोई कमी…’

भाई के साथ श्रुति झंवर (Photo Source - Patrika)
देवास

दुर्ग महापौर बाल-बाल बची, जैसे ही कार से उतरीं जल उठी इनोवा, मची अफरा-तफरी

Durg Nagar Nigam
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.