सिनेमा का संवेदनशील चेहरा हृषिकेश मुखर्जी : सिनेमा का वो जादू, जो समाज को बदल सकता है! जानिए कैसे?

कोलकाता में जन्मे मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और कुछ समय तक विज्ञान और गणित पढ़ाया भी। फिर न्यू थिएटर्स में लैब असिस्टेंट और संपादक के रूप में काम करते हुए उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखीं। 1951 में मुंबई आकर उन्होंने बिमल रॉय के साथ ‘दो बीघा जमीन’ जैसी फिल्मों में संपादन और सहायक निर्देशन किया, जिससे उनकी कला को दिशा मिली।