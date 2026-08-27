सिनेमा का संवेदनशील चेहरा हृषिकेश मुखर्जी : सिनेमा का वो जादू, जो समाज को बदल सकता है! जानिए कैसे?

Hrishikesh mukharjee death anniversary special: सिनेमा का संवेदनशील चेहरा(AI Creative)
Hrishikesh Mukharjee Death Anniversary: हृषिकेश मुखर्जी (30 सितंबर 1922 - 27 अगस्त 2006) भारतीय सिनेमा के उन विरले निर्देशकों में से थे, जिन्होंने ग्लैमर और अतिशयोक्ति से दूर, आम आदमी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारा। उन्होंने चार दशकों में 42 फिल्में निर्देशित कीं और ‘मिडिल सिनेमा’ की परिभाषा गढ़ी, जहां मनोरंजन और सामाजिक यथार्थ का संतुलन हो।
कोलकाता में जन्मे मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और कुछ समय तक विज्ञान और गणित पढ़ाया भी। फिर न्यू थिएटर्स में लैब असिस्टेंट और संपादक के रूप में काम करते हुए उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखीं। 1951 में मुंबई आकर उन्होंने बिमल रॉय के साथ ‘दो बीघा जमीन’ जैसी फिल्मों में संपादन और सहायक निर्देशन किया, जिससे उनकी कला को दिशा मिली।
मुखर्जी की फिल्मों में सीधे राजनीतिक संदेश नहीं होते, लेकिन सामाजिक और नैतिक सवाल गहराई से उठते हैं। ‘आनंद’ में जीवन और मृत्यु की संवेदनशीलता, ‘नमक हराम’ में दोस्ती और वर्ग संघर्ष, ‘सत्यकाम’ में नैतिकता और यथार्थ, ये सब राजनीतिक विमर्श को सहजता से जोड़ते हैं। उनकी फिल्में हमें यह याद दिलाती हैं कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण भी हो सकता है।
मुखर्जी ने अपने कलाकारों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया। राजेश खन्ना को ‘आनंद’ में एक यादगार भूमिका दी, अमिताभ बच्चन को ‘नमक हराम’ में संवेदनशील रूप में पेश किया, जया भादुड़ी को ‘गुड्डी’ से हिंदी सिनेमा में स्थापित किया। उन्होंने कलाकारों की छवि को चुनौती दी और उन्हें नए आयाम दिए।
उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) जैसे संस्थानों में नेतृत्व किया, जहां उन्होंने गुणवत्ता और नैतिकता को बढ़ावा दिया। 1999 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
आज, 27 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी फिल्मों की सादगी, मानवीयता और मध्यमवर्गीय संवेदनशीलता हमें याद दिलाती है कि सिनेमा केवल दिखावा नहीं, बल्कि समाज की आत्मा हो सकता है। उनकी शैली ने भारतीय सिनेमा को एक नया रास्ता दिखाया, जहां राजनीति का प्रभाव कथानक में गहराई से शामिल हो, बिना किसी प्रचार-प्रसार के।
आज के युवा फिल्मकारों के लिए यह एक सबक है कि सिनेमा में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना को कैसे सहजता से जोड़ा जाए। पाठकों के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की सोच और राजनीति का प्रतिबिंब भी हो सकता है।
मुखर्जी की फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे सिनेमा के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
मुखर्जी की फिल्मों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। उनकी फिल्मों में हास्य और गंभीरता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है।
मुखर्जी की फिल्मों ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता भी फैलाती हैं। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया कि कैसे सिनेमा समाज का प्रतिबिंब हो सकता है।
इस पुण्यतिथि पर, हृषिकेश मुखर्जी की फिल्मों को फिर से देखना और समझना एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, एक कदम जो हमें याद दिलाए कि सिनेमा और राजनीति का मिलाजुला स्वरूप कितना शक्तिशाली और स्थायी हो सकता है।
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