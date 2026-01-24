शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध धुलाई सेंटर, गंदे पानी और केमिकल से सीवर हो रहे चोक

ग्वालियर। नगर निगम के पीएचई विभाग द्वारा एक साल में तीन- चार बार अवैध धुलाई सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि शहरभर में धड़ल्ले से धुलाई सेंटर चल रहे हैं, जिससे सीवर चैंबर लगातार चोक हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।

तेल, ग्रीस, केमिकल और कीचड़ जा रहा सीवर लाइनों में

धुलाई सेंटरों से निकलने वाला तेल, ग्रीस, केमिकल और कीचड़ सीधे सीवर लाइनों में डाला जा रहा है, इससे चैंबर जाम हो रहे हैं, सडक़ें उधड़ रही हैं और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि सीवर ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

निर्देश जारी हुए, कार्रवाई नहीं हुईनगर निगम द्वारा धुलाई सेंटरों को लेकर कई बार नोटिस, चेतावनी और निर्देश जारी किए गए, लेकिन न तो लाइसेंस रद्द हुए, न मशीनें जब्त की गईं और न ही कनेक्शन काटे गए। लोगों का कहना है कि धुलाई सेंटर दिनभर गाडि़यां धोते हैं और गंदा पानी और कचरा सीधे नालियों में डालते हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई।