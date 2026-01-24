24 जनवरी 2026,

शनिवार

समाचार

शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध धुलाई सेंटर, गंदे पानी और केमिकल से सीवर हो रहे चोक

ग्वालियर। नगर निगम के पीएचई विभाग द्वारा एक साल में तीन- चार बार अवैध धुलाई सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि शहरभर में धड़ल्ले से धुलाई सेंटर चल रहे हैं, जिससे सीवर चैंबर लगातार चोक हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Jan 24, 2026

ग्वालियर। नगर निगम के पीएचई विभाग द्वारा एक साल में तीन- चार बार अवैध धुलाई सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि शहरभर में धड़ल्ले से धुलाई सेंटर चल रहे हैं, जिससे सीवर चैंबर लगातार चोक हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।

ग्वालियर। नगर निगम के पीएचई विभाग द्वारा एक साल में तीन- चार बार अवैध धुलाई सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि शहरभर में धड़ल्ले से धुलाई सेंटर चल रहे हैं, जिससे सीवर चैंबर लगातार चोक हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।

सड़कों पर बहता गंदा पानी, आमजन को होती परेशानी

साल में चार बार बंद करने के आदेश, लेकिन असर कुछ भी नहीं

ग्वालियर। नगर निगम के पीएचई विभाग द्वारा एक साल में तीन- चार बार अवैध धुलाई सेंटरों को बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि शहरभर में धड़ल्ले से धुलाई सेंटर चल रहे हैं, जिससे सीवर चैंबर लगातार चोक हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है।
तेल, ग्रीस, केमिकल और कीचड़ जा रहा सीवर लाइनों में
धुलाई सेंटरों से निकलने वाला तेल, ग्रीस, केमिकल और कीचड़ सीधे सीवर लाइनों में डाला जा रहा है, इससे चैंबर जाम हो रहे हैं, सडक़ें उधड़ रही हैं और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि सीवर ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
निर्देश जारी हुए, कार्रवाई नहीं हुईनगर निगम द्वारा धुलाई सेंटरों को लेकर कई बार नोटिस, चेतावनी और निर्देश जारी किए गए, लेकिन न तो लाइसेंस रद्द हुए, न मशीनें जब्त की गईं और न ही कनेक्शन काटे गए। लोगों का कहना है कि धुलाई सेंटर दिनभर गाडि़यां धोते हैं और गंदा पानी और कचरा सीधे नालियों में डालते हैं। कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई।

यहां चल रहे है अवैध धुलाई सेंटर
फूलबाग स्थित राजपायगा रोड, शिंदे की छावनी, लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी एबी रोड, सेवा नगर, गिरवाई, नूरगंज, माधवगंज, थाटीपुर, चेतकपुरी, झांसी रोड, दर्पण कॉलोनी सहित कई जगहों पर अवैध रूप से धुलाई सेंटर चल रहे हैं।
अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे

धुलाई सेंटरों पर पूर्व में भी अभियान चलाकर कार्रवाई कराई गई है। अब फिर सख्ती के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे और अवैध रूप से चल रहे सेंटर को सील करेंगे।

टी प्रतीक राव, अपर आयुक्त नगर निगम

Hindi News / News Bulletin / शहर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध धुलाई सेंटर, गंदे पानी और केमिकल से सीवर हो रहे चोक

