नरसिंहपुर में लड्डू, पेड़ी, कटोरा में प्रति क्विंटल दो से तीन सौ रुपए की टूट, मांग कम

नरसिंहपुर में लड्डू, पेड़ी, कटोरा में प्रति क्विंटल दो से तीन सौ रुपए की टूट, मांग कम

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 05, 2025

गुरुवार को नरसिंहपुर मंडी के शेड में बिकने पहुंचा गुड़।

good supply of jaggery in the markets,नरसिंहपुर. ठ्रंड का असर भले ही जोरदार हो, मंडियों में गुड़ की आवक अच्छी हो लेकिन बाहर गुड़ की मांग घटने से दामों में वृद्धि नहीं दिख रही है। गुड़ व्यापारी कह रहे हैं कि लड्डू, पेड़ी हो या कटोरा सभी में प्रति क्विंटल दो से तीन सौ रुपए की टूट हो रही है। जिससे खरीदी सोच-समझकर करना पड़ रही है। हालांकि मंडियों में सभी प्रकार की क्वालिटी का गुड़ पहुंच रहा है और व्यापारी किफायत देखकर सौदा कर रहे हैं। गुरुवार को नरसिंहपुर मंडी में करीब 12 गाड़ी गुड़ की आवक रही।
जिले की नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा मंडी में गुड़ की आवक हर साल अच्छी होती है। किसानों के अलावा भट्टियां चलाने वाले भी गुड़ का विक्रय मंडियों में करते हैं। जिससे कहीं लड्ड़ू, पेड़ी अर्थात पारा बनाकर तो कहीं कटोरा आकार में गुड़ मंडियों में बिकने पहुंचता है। करेली के गुड़ व्यापारी देवेंद्र मंडलोई कहते हैं कि अभी आवक तो अच्छी है लेकिन बाहर मांग कम है। भाव लुढक़ रहे हैं, टूट रहे हैं इसलिए व्यापारी सोच-समझकर ही खरीदी कर रहे हैं। जो लड्डू गुड़ कुछ दिन पहले 4150 रुपए प्रति क्विंटल बिकता था वह 3800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इसी तरह पेड़ी के दाम प्रति क्विंटल 4100 से 3600 और कटोरा के दाम लुढकऱ 3800 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गए हैं। मंडी में 3000 से 4821 रुपए प्रति क्विंटल तक गुड़ के दाम रहे। वहीं गुरुवार को नरसिंहपुर मंडी में 3300 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक गुड़ के दाम रहे। मंडी में सुबह से दोपहर तक गुड़ के सौदा चलते रहे। नरसिंहपुर में करीब 40 पंजीकृत व्यापारी हैं लेकिन बाहर मांग कम होने से करीब 30 व्यापारी ही बोली के दौरान सक्रिय रहे।

Published on:

05 Dec 2025 12:15 pm

