IND vs ENG: टीम इंडिया को मिली टी20 इतिहास की सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज में 125 रन से रौंदा

इससे पहले 2009 में भारतीय टीम को लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2021 में भी टीम इंडिया लगातार चार मैच हारी थी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। यानी अब इंग्लैंड यह सीरीज नहीं हार सकता। इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच छह टी20 सीरीज खेली गई थीं, जिनमें से पांच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि एक सीरीज बराबरी पर समाप्त हुई थी।