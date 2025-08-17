आन बान शान से लहराया तिरंगा,हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में
जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में
स्टेडियम में मुख्य समारोह,प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण
नरसिंहपुर-जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लासए उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में सम्पन्न हुआ। मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कलेक्टर शीतला पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने परेड की सलामी ली। तत्पश्चात समृद्धि के प्रतीक रंगीन गुब्बारों को आकाश में छोड़ा गया। इस मौके पर बैंड द्वारा जन. गण. मन की धुन प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात परेड दलों द्वारा जयघोष एवं हर्षफ ायर किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया।विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस, महिला पुलिस, एनसीसी, स्काउट.गाइड व शौर्य दल ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट परेड के लिए एसएएफ 23वीं बटालियन, पीजी कॉलेज की एनसीसी सीनियर विंग और उत्कृष्ट विद्यालय की एनसीसी जूनियर विंग को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति व लोक संस्कृति पर आधारित शानदार प्रस्तुतियां दीं। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में खजांची रामकली बाई स्कूल करेली प्रथम, प्रेमादेवी खरया इंग्लिश स्कूल द्वितीय और सरस्वती विद्यालय तृतीय रहे। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का संदेश पढ़ा और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक,विद्यार्थी व नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केन्द्र
स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में छात्र. छात्राओं के द्वारा देशभक्ति और लोकगीत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। छात्र. छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपस्थित जनसमुदाय का मन मोह लिया। तालियो की गडगड़़ाहट से सम्पूर्ण स्टेडियम गूंज उठा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन संजय चौबे, दीपक अग्निहोत्री और विभा दुबे ने किया।
समारोहपूर्वक मनाया गया स्वतंत्रता दिवस
करेली- बीएसएनएल पब्लिक स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राम स्नेही पाठक ने ध्वजारोहण किया। विशेष अतिथि नीरज लूनावत, अमर गुप्ता और अंशुल लूनावत भी उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के बाद स्व. उत्तमचंद लूनावत सभागार में नारी शक्ति थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण, बेटियों के सम्मान और समानता पर प्रेरक प्रस्तुतियां दीं। देशभक्ति गीत और नृत्य-नाटिकाओं ने दर्शकों को भावविभोर किया। वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश मिश्रा, पूर्व उपनिरीक्षक लालमोहन दीवान और अमर गुप्ता ने विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। विद्यालय निर्देशक चेतन लूनावत ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए आगामी सत्र में स्मार्ट क्लास, करियर वर्कशॉप और बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य मिथिलेश कुमार राजौरिया,अनुश्री और एंजीलिना ने किया तथा राष्ट्रगीत के साथ समापन हुआ।
स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा शान से लहराया
करेली। खजांची रामकली बाई आदर्श इंग्लिश स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रात: 7 बजे वरिष्ठ समाजसेवी एवं कार्यवाहक अध्यक्ष मधु पालीवाल ने ध्वजारोहण कर छात्र.छात्राओं व शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानपाठक बीएस चौहान के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों व शिक्षक दल ने नगर प्रभात फेरी में भाग लिया तथा नगर पालिका व भगत सिंह चौक पर ध्वजारोहण में शामिल हुए। वहीं सांस्कृतिक सचिव राजीव खजांची और प्राचार्य हरजीत सिंह के नेतृत्व में टीम ने नरसिंहपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेकर प्रथम पुरस्कार हासिल किया।
विद्यालय में भी कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों ने देशभक्ति व कृष्ण जन्मोत्सव पर आधारित उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दीं। प्राचार्य ने सभी शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश
नरसिंहपुर-रोशन धौरेलिया वल्र्ड स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर संचालक प्रसून धौरेलिया,प्राचार्य सोनाली धौरेलिया, उप प्राचार्य लिपि दत्ता द्वारा ध्वजा रोहण किया गया। सभी राष्ट्रगान का गायन हुआ। समारोह के दौरान छात्र.छात्राओं ने गीत, नृत्य, भाषण,नाटिका के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, आत्म गौरव तथा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को जीवंत किया।शाला में अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश
नरसिंहपुर-रोशन धौरेलिया वल्र्ड स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर संचालक प्रसून धौरेलिया,प्राचार्य सोनाली धौरेलिया, उप प्राचार्य लिपि दत्ता द्वारा ध्वजा रोहण किया गया। सभी राष्ट्रगान का गायन हुआ। समारोह के दौरान छात्र.छात्राओं ने गीत, नृत्य, भाषण,नाटिका के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, आत्म गौरव तथा स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को जीवंत किया।शाला में अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।