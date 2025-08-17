आन बान शान से लहराया तिरंगा,हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

स्टेडियम में मुख्य समारोह,प्रभारी मंत्री ने किया ध्वजारोहण



नरसिंहपुर-जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लासए उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्टेडियम ग्राउंड नरसिंहपुर में सम्पन्न हुआ। मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कलेक्टर शीतला पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने परेड की सलामी ली। तत्पश्चात समृद्धि के प्रतीक रंगीन गुब्बारों को आकाश में छोड़ा गया। इस मौके पर बैंड द्वारा जन. गण. मन की धुन प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात परेड दलों द्वारा जयघोष एवं हर्षफ ायर किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया।विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस, महिला पुलिस, एनसीसी, स्काउट.गाइड व शौर्य दल ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया। उत्कृष्ट परेड के लिए एसएएफ 23वीं बटालियन, पीजी कॉलेज की एनसीसी सीनियर विंग और उत्कृष्ट विद्यालय की एनसीसी जूनियर विंग को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति व लोक संस्कृति पर आधारित शानदार प्रस्तुतियां दीं। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में खजांची रामकली बाई स्कूल करेली प्रथम, प्रेमादेवी खरया इंग्लिश स्कूल द्वितीय और सरस्वती विद्यालय तृतीय रहे। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का संदेश पढ़ा और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक,विद्यार्थी व नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।