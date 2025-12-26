रेल यात्रा आज से हुई महंगी, जानें जेब पर कितना पड़ेगा बोझ, पहले से बुक टिकट पर नहीं लगेगा एक्सट्रा चार्ज

Indian Railways Fares: भारतीय रेलवे से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में देशवासियों के जेब पर असर पड़ने वाला है। रेलवे ने जनरल से लेकर एसी तक के किराए में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी आज यानी 26 दिसंबर से लागू हो गई है। भारतीय रेलवे के अनुसार 215 किलोमीटर तक की साधारण श्रेणी की यात्रा पर किराया नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन इससे अधिक दूरी तय करने पर जनरल क्लास में प्रति किलोमीटर किराए में 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।