साक्षात्कार : ईमानदारी, धैर्य और सेवा भावना से काम करें… सरकारी सेवा सिर्फ नौकरी नहीं, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है

सरकारी सेवा में 37 साल तक सेवाएं देने वाले अधिकारी की यह यात्रा न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों की कहानी है, बल्कि बदलते समय के साथ व्यवस्था में आए सुधारों की भी गवाही देती है। खंडवा से शुरू होकर वहीं सेवानिवृत्त होने तक उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरीबों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस साक्षात्कार में उनके अनुभवों, चुनौतियों और सेवा के प्रति समर्पण को 10 सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है। सरकारी सेवा में समर्पण व ईमानदारी की मिसाल बने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सेवानिवृत्त आपूर्ति नियंत्रक की कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीस) के बदलते स्वरूप की गवाही भी देती है।