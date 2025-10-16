‘आविष्कार-प्रेरित आर्थिक वृद्धि’ ही विश्व की प्रगति की आधारशिला

इतिहास साक्षी है कि सभ्यताओं का उत्कर्ष केवल संसाधनों या भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि विचारों की गति और नवाचार की चेतना पर भी उतना ही आधारित रहा है। मोक्यर का शोध इसी तथ्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिपादित करता है। नीदरलैंड में जन्मे और वर्तमान में नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी (अमेरिका) में कार्यरत मोक्यर ने अपने अनुसंधान के माध्यम से यह दिखाया कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति का वास्तविक बीज ‘ज्ञान-संस्कृति’ में निहित था। उनके अनुसार यूरोप की प्रगति केवल तकनीकी या पूंजीगत कारणों से नहीं हुई, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा, खुलापन और विचारों के आदान-प्रदान की संस्कृति ने इसे संभव बनाया। 17वीं और 18वीं सदी में जब समाजों ने ‘ज्ञान का संचय’ शुरू किया, जहां प्रयोग, परीक्षण और सत्यापन को प्राथमिकता दी गई, वहीं से मानवता ने निरंतर प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके अनुसार, किसी भी सभ्यता का सतत विकास तभी संभव है जब ‘उपयोगी ज्ञान’ का प्रवाह अबाध रूप से बना रहे। यह ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं, बल्कि व्यावहारिक और सृजनात्मक होना चाहिए — वह ज्ञान जो प्रयोगशालाओं से निकलकर समाज और उद्योग में नई ऊर्जा का संचार करे। मोक्यर का यह दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास की परंपरागत सीमाओं को तोड़ता है और विकास को केवल पूंजी या श्रम तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे विचारों और नवाचार की शक्ति से जोड़ देता है।