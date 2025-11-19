लेबनान के शरणार्थी शिविर पर इजराइली बमबारी: 13 मरे, बच्चों के शवों से दहल उठी दुनिया, हिजबुल्लाह बोला – अब खून का बदला खून !

Israeli Lebanon refugee camp attack: लेबनान के दक्षिणी इलाके में बुधवार को दिल दहला देने वाला हमला हुआ। इजराइली वायुसेना ने रशीदिया फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैम्प (Israeli Lebanon refugee camp attack) पर भयानक हवाई हमला किया। एक ही बम ने दो मंजिला इमारत को मलबे में बदल दिया। मलबे के नीचे से 13 लाशें निकलीं – इनमें 6 बच्चे, 4 महिलाएं और 3 पुरुष थे। लेबनान (Lebanon airstrike casualties) की नेशनल न्यूज़ एजेंसी और रेड क्रॉस ने यह आंकड़ा कन्फर्म किया। घायलों की संख्या 30 से ज्यादा बताई जा रही है। रशीदिया कैम्प टायर शहर के पास है, जो इजराइल की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। इजराइल का दावा है कि यहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे और उन्होंने इजराइल (Hezbollah Israel border clashes) की तरफ रॉकेट दागे थे। लेकिन स्थानीय लोग और फिलिस्तीनी गुट बता रहे हैं कि मारी गई ज्यादातर फैमिली सिविलियन थीं। एक ही परिवार के 9 लोग एक साथ मारे गए। हमले के बाद पूरा कैम्प मातम में डूब गया। बच्चियों की टूटी गुड़िया और खून से सने स्कूल बैग सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।