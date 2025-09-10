इजराइल का गिफ्ट सिटी में निवेश-साझेदारी पर जोर

राज्य सरकार जापान की टपक सिंचाई पद्धति और अन्य विकास परियोजनाओं को गुजरात में सहयोग के लिए राज्य सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इजराइल में हाल की घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर चुनौतियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहने की इजराइल की अग्रसरता की प्रशंसा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम.के. दास, वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी. नटराजन, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ . विक्रांत पांडे भी मौजूद रहे।