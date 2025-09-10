Patrika LogoSwitch to English

समाचार

इजराइल का गिफ्ट सिटी में निवेश-साझेदारी पर जोर

इजरायली वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से मिले। अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान गुजरात आए स्मोट्रिच ने भारत-गुजरात तथा इजराइल के बीच हेरिटेज, ट्रेडिशन, कल्चर तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में समानता होने का उल्लेख किया।

अहमदाबाद

Pushpendra Rajput

Sep 10, 2025

Isreal minister meet CM
इजरायली वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से मिले

इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेलस्मोट्रिच तथा प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान गुजरात आए स्मोट्रिच ने भारत-गुजरात तथा इजराइल के बीच हेरिटेज, ट्रेडिशन, कल्चर तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में समानता होने का उल्लेख किया। साथ ही इस संबंध की व्यापकता को भविष्य में और सुदृढ़ बनाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ परामर्श किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मभूमि निहारने की आकांक्षा के साथ गुजरात में बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन्स विकसित करने व गिफ्ट सिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सेंटर में इजराइल के वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन की संभावनाओं को लेकर विशेष रूप से यहां आए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तथा इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊष्मापूर्ण व्यक्तिगत संबंध एवं आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दोनों की प्रतिबद्धता से दोनों देश अधिक निकट आए हैं। स्मोट्रिच ने भारत की ओर से इजराइल को लगातार दिए गए सहयोग की भी प्रशंसा की। उन्होंने यूपीआई के उपयोग तथा फाइनेंशियल प्रोटोकॉल के बारे में जानने की रुचि दर्शाई।

मुख्यमंत्री ने गिफ्ट सिटी में निवेश एवं व्यवसाय-कारोबार के लिए इजराइली वित्त मंत्री की ओर से दर्शाई गई दिलचस्पी का स्वागत करते हुए कहा कि इस दिशा में अधिक अवसरों के लिए गुजरात सरकार एवं इजराइल के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बना कर विचार-विमर्श कर आगे बढ़ा जा सकता है।

राज्य सरकार जापान की टपक सिंचाई पद्धति और अन्य विकास परियोजनाओं को गुजरात में सहयोग के लिए राज्य सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इजराइल में हाल की घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर चुनौतियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहने की इजराइल की अग्रसरता की प्रशंसा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम.के. दास, वित्त विभाग के प्रधान सचिव टी. नटराजन, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ . विक्रांत पांडे भी मौजूद रहे।

