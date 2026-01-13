इसरो को बड़ा झटका: PSLV-C62 मिशन विफल, लगातार दूसरी बार तीसरे चरण में आई खराबी

इससे पहले 18 मई 2025 को पीएसएलवी-सी61 मिशन भी लगभग इसी समय-सीमा पर विफल हुआ था, जब सी-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह ईओएस-09 को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका था। दोनों ही मामलों में रॉकेट का प्रदर्शन तीसरे चरण तक सामान्य रहा, लेकिन तीसरे ठोस चरण के अंत में आई विसंगति मिशन विफलता का कारण बनी। इस मिशन से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह ईओएस एन-1 (अन्वेष) सहित कुल 16 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाना था। इनमें 7 भारतीय और 8 विदेशी उपग्रह शामिल थे। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू-स्पेस इंडिया लिमिटेड (एन-सिल) ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू करार किए थे। यह पहला मौका है, जब भारत का कोई वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन विफल हुआ है।