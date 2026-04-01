सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही नहीं, ये गेंदबाज भी विकेट के लिए तरसा, IPL 2026 में अब तक खाली हाथ

कुछ ऐसा ही हाल जसप्रीत बुमराह का रहा है, जो पिछले चार मैचों से विकेटलेस हैं। बुमराह ने अपना आखिरी मुकाबला अपने होम ग्राउंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला था। इस मैच में आरसीबी के टॉप-3 बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी की और टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 240 रन बनाए। इस दौरान बुमराह ने मुंबई इंडियंस के सबसे किफायती गेंदबाज तो रहे, लेकिन उन्हें इस मुकाबले में भी विकेट नहीं मिला। चार ओवर में 35 रन देने वाले बुमराह खाली हाथ लौटे और ये हाल उनका पिछले 3 मैचों से चला आ रहा है।