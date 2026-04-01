पति की मौत का सदमा नहीं सह सकीं पत्नी, 24 घंटे के अंदर ही दोनों का निधन

MP News: कहते हैं कि पति-पत्नी का रिश्ता सात जन्मों का होता है और अगर दोनों में अटूट प्रेम हो तो पति-पत्नी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसा ही एक हृदयविदारक मामला मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से सामने आया है। यहां एक महिला अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और पति की मौत के 24 घंटे के अंदर ही पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। 24 घंटे के अंदर ही पति-पत्नी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना बिसोनिया गांव की है, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है।