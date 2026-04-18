इन नेताओं के बलबूते एमपी में 25 साल बाद फिर सत्ता में आएगी कांग्रेस, जीतू पटवारी ने जगाया जोश

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ साल की अवधि छोड़कर लगभग ढाई दशक से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने के लिए बेकरार है। इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश जगाने में जुटे हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस 25 साल से सत्ता से बाहर है ऐसे में हर कार्यकर्ता को और अधिक मेहनत करनी होगी। यही नहीं, जीतू पटवारी ने यह भी बताया कि पार्टी को किन नेताओं के बलबूते जीत मिल सकती है। उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का महत्व रेखांकित किया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा ब्लॉक अध्यक्ष हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। बीजेपी को हराने में उनकी सबसे अहम भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर ब्लॉक में जन संवाद नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें पार्टी के बड़े नेता प्रदेश प्रभारी एवं सह प्रभारी शामिल होंगे।