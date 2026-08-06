कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी के 70 में से 50 रोड प्रोजेक्ट्स यूपी में, केंद्र से बैन होने के बाद भी हासिल करती रही थी ठेके

उद्घाटन के दो हफ्ते के भीतर ही कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की हालत खराब हो जाने के बाद केंद्र सरकार, खास कर सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की भारी किरकिरी हो रही है। 'डैमेज कंट्रोल' के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को एनएचएआई की नीलामी में हिस्सा लेने से रोकने की प्रक्रिया शुरू की है और कुछ अपने अफसरों पर भी कार्रवाई की है। लेकिन, मामले की तह में जाने पर पता चलता है कि कंपनी का रिकॉर्ड पहले से दागदार रहा है। इसके मद्देनजर एनएचएआई की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसने न तो पीएनसी के काम पर सही तरीके से नजर रखा और न ही हैंडओवर लेते वक्त सही से ज़िम्मेदारी निभाई। इससे लगता है कि कंपनी पर एनएचएआई की कार्रवाई महज दिखावा है।