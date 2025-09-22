धोखे के शक में पत्नी की हत्या, फिर फेसबुक लाइव कर बोला- हां मैंने किया कत्ल

केरल में एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। राज्य के कोल्लम शहर में एक व्यक्ति ने धोखे के शक में पहले चाकू घोंपकर अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके कुछ ही पलों बाद फेसबुक पर लाइव आकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद आरोपी पति थाने गया और पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। फेसबुक लाइव के दौरान आरोपी पती ने अपनी पत्नी पर धोखा करने का आरोप लगाया। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था, जिसके कुछ देर बाद इसे इंटरनेट से हटा दिया गया।
मृतका की पहचान शालिनी के रूप में की गई है और वह वलाक्कोडु के पलाचेरी की रहने वाली थी। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे शालिनी जब नहा रही थी तभी अचानक पीछे से उसके पति इसहाक ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में शालिनी की गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे घाव आए जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या के कुछ ही पल बाद इसहाक ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इस दौरान इसहाक ने शालिनी पर धोखा करने और जेवरों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते हुए यह खुलासा किया कि इन्ही कारणों के चलते उसने अपनी पत्नी को मार डाला।
लाइव में अपना गुनाह कबूल करने के बाद इसहाक ने थाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंच कर शालिनी के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शालिनी और इसहाक के एक 19 साल का बेटा भी है जिसने पुलिस में हत्यारे पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत इसहाक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।