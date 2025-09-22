धोखे के शक में पत्नी की हत्या, फिर फेसबुक लाइव कर बोला- हां मैंने किया कत्ल

मृतका की पहचान शालिनी के रूप में की गई है और वह वलाक्कोडु के पलाचेरी की रहने वाली थी। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे शालिनी जब नहा रही थी तभी अचानक पीछे से उसके पति इसहाक ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में शालिनी की गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे घाव आए जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पत्नी की हत्या के कुछ ही पल बाद इसहाक ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इस दौरान इसहाक ने शालिनी पर धोखा करने और जेवरों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते हुए यह खुलासा किया कि इन्ही कारणों के चलते उसने अपनी पत्नी को मार डाला।