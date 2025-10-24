खजुराहो-पन्ना रेल लाइन परियोजना में बनेंगी 8 सुरंग, डीपीआर तैयार, होंगे टेंडर

बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित खजुराहो-पन्ना-सतना रेल लाइन परियोजना अब वास्तविक रूप में गति पकड़ रही है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के अधिकारियों के अनुसार, यह 72 किलोमीटर लंबा रेलखंड खजुराहो से पन्ना होते हुए सतना तक फैला होगा। परियोजना की विशेषता यह है कि अजयगढ़ घाटी में कुल 8 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा, जिनके डिज़ाइन और डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हैं। वर्ष 2026 में इन सुरंगों के निर्माण के टेंडर जारी किए जाएंगे। यह परियोजना 1998 से अधूरी पड़ी ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का अंतिम हिस्सा है। खजुराहो-पन्ना रेलखंड के बन जाने से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में आधुनिक रेल कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।