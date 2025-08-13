किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 41 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (06 अगस्त 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 41 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

लाल फूल और सोने का ढेर

एक समय की बात है, रमेश नाम का एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पास धन-दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन जंगल से लौटते समय, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बोरा मिला, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। कुछ सिक्के बोरे से बाहर भी बिखरे हुए थे। रमेश ने पहले कभी इतना सोना नहीं देखा था और उसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़े एक पुराने जूते पर पड़ी, जिसमें से एक नन्हा-सा, खूबसूरत लाल फूल खिला हुआ था। उस फूल को देखकर रमेश का मन मोह गया। उसने सोचा कि यह फूल सोने के सिक्कों के ढेर से कहीं ज्यादा कीमती है। सोने का लालच उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उस लाल फूल की सादगी और सुंदरता ने उसे शांति दी। रमेश ने सोचा कि सोने के सिक्के तो कोई भी पा सकता है, लेकिन इस सूखे और पुराने जूते में से फूल का खिलना एक चमत्कार से कम नहीं है। यह प्रकृति का एक अद्भुत उपहार था, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। उसने सोने के सिक्कों को वहीं छोड़ दिया और उस फूल को देखने लगा। रमेश ने महसूस किया कि सच्चा धन सोने में नहीं, बल्कि प्रकृ ति की सुंदरता और जीवन के छोटे-छोटे चमत्कारों में छिपा है। उसने उस फूल की देखभाल करने का फैसला किया। यह जानते हुए कि यह उसे सोने से कहीं अधिक खुशी देगा। उसने अपने जीवन में एक महत्त्वपूर्ण सबक सीखा- बाहरी चमक-दमक के पीछे भागने के बजाय हमें अपने आसपास की सुंदरता को संजोना चाहिए। क्योंकि असली खुशी इन्हीं छोटी-छोटी चीजों में होती है। उसने मुस्कुराते हुए फूल को देखा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसका मन धन से नहीं, बल्कि शांति और संतोष से भरा हुआ था।

मोहिल सोनवानी,उम्र-10वर्ष