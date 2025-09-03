किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 44 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (27 अगस्त 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 44 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

रेत के महल की मीठी यादें

एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रवि। रवि को समुद्र तट पर खेलना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन वह अपने फावड़े और बाल्टी के साथ समुद्र तट पर गया। उसने रेत का एक बड़ा टीला बनाने का फैसला किया, जो एक छोटे महल जैसा दिखता था। रवि ने बड़ी मेहनत से काम किया, रेत को इकट्ठा किया और उसे अपनी बाल्टी में भरता गया। उसने धीरे-धीरे रेत का महल बनाना शुरू किया, जिसमें एक बड़ा प्रवेश द्वार और ऊपर एक छोटा सा शिखर था। जैसे-जैसे वह काम कर रहा था, सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं और हवा में नमक की खुशबू थी। उसने अपने महल को पूरा करने के बाद, गर्व से उसे देखा। यह उसका अपना छोटा सा राज्य था, जो उसने खुद बनाया था। उसने कल्पना की कि वह इस महल का राजा है और समुद्र की लहरें उसके राज्य के चारों ओर घूमती हुई उसकी प्रजा हैं। उसने अपने महल के चारों ओर छोटे-छोटे गोले और सीपियां भी रखीं, जिससे वह और भी सुंदर लगे। शाम होने लगी और सूरज क्षितिज में डूबने लगा, जिससे आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। रवि जानता था कि उसे घर जाना होगा, लेकिन वह अपने बनाए हुए महल को छोडऩा नहीं चाहता था। उसने एक आखिरी बार अपने महल को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि वह अगले दिन फिर से आएगा और अपने रेत के साम्राज्य में और भी नए रोमांच जोड़ेगा। रवि ने खुशी-खुशी घर की राह ली, उसके मन में अपने रेत के महल की मीठी यादें थीं।

अमन जाट,उम्र-13वर्ष

रेत के महल की प्यारी याद

एक धूप भरी सुबह, छोटू समुद्र तट पर पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा फावड़ा और एक बाल्टी थी। सूरज चमक रहा था और लहरें धीरे-धीरे किनारे से टकरा रही थीं। छोटू ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसने बाल्टी में गीली रेत भरी और उसे उल्टा करके एक मजबूत नींव बनाई। फिर उसने सावधानी से एक और परत डाली और धीरे-धीरे एक सुंदर रेत का महल आकार लेने लगा। महल में खिड़कियां और एक बड़ा प्रवेश द्वार था। छोटू मुस्कुराया, उसे अपने काम पर गर्व था। पास ही, एक छोटी लाल नाव पानी पर तैर रही थी और ऊपर आकाश में सूरज मुस्कु रा रहा था, जैसे वह छोटू के काम की सराहना कर रहा हो। छोटू ने अपने महल के चारों ओर कुछ सीपियां और कंकड़ रखे, जिससे वह और भी सुंदर दिखने लगा। थोड़ी देर बाद, लहरें थोड़ी ऊपर आईं और महल के आधार को छूने लगीं। छोटू जानता था कि उसका महल हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसने रेत के महल को बनाने की प्रक्रिया का आनंद लिया था और वह जानता था कि वह कभी भी एक और बना सकता है। उसने एक गहरी सांस ली, नमकीन हवा को महसूस किया और खुशी से मुस्कु राया। यह एक शानदार दिन था और उसने रेत के महल के साथ अपनी एक प्यारी याद बना ली थी।

मानव भारद्वाज,उम्र-12वर्ष