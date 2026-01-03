दूषित पानी से 16 मौतों के बाद बड़ा खुलासा, बरसों पहले ही जारी किया था ALERT ‘पीने लायक ही नहीं भूजल’

Indore: इंदौर मेें दूषित पानी पीने से अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं। कई परिवार दहशत में हैं कि अब उनके परिजन या बच्चे जो अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ रहे हैं, वे बच भी पाएंगे या नहीं? नया साल भागीरथपुरा वासियों के लिए ऐसी रुदाली लेकरआएगा किसी ने नहीं सोचा था। जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत इन्हें कभी न मिटने वाले जख्म दे गई। अब एक और खुलासे ने दिल दहला दिया है। ये अधिकारी इतने बेपरवाह कैसे बने हुए थे, जबकि बरसों पहले इन्हें पता था कि शहर का भूजल पीने लायक ही नहीं है।