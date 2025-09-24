किड्स कॉर्नर- चित्र देखो कहानी लिखो 47 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (17 सितंबर 2025) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 47 में भेजी गई कहानियों में यह कहानियां सराहनीय रही हैं।

प्रकृति मेरी मित्र

मैं बादलों को छू सकता हूं। चिडिय़ां के साथ बातें कर सकता हूं। मैं पेड़ की शक्तियां लेकर उस जितना बड़ा हो सकता हूं और ठंडी हवा का आनंद ले सकता हूं। आज युनय का मन प्रफुल्लित है। परीक्षा खत्म हो गई है। मन वृक्ष सा बड़ा हो रहा है। प्रकृति के पास आकर उसे खुला और आजाद महसूस होने लगा। पर शाम होने लगी और अब उसे घर जाना पड़ेगा। उसने तय किया की जब भी वह उदास महसूस करे या किसी कठिनाई में पड़ जाए, तो इसी वृक्ष के पास आकर अपनी कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर लेगा। आज से यह पेड़, चिडिय़ां, हवा और बादल सब उसके दोस्त हैं। उसने खुद से कहा- आज से सारी प्रकृति ही मेरी दोस्त है, मेरी मित्र है।

युनय दत्त,उम्र-10वर्ष

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

मधुर मित्रता रोहन और पेड़

रोहन एक खुशमिजाज लड़का था। जो प्रकृति को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपने गांव के किनारे पर खड़े एक बड़े हरे पेड़ को देखा। पेड़ की शाखाएं आसमान की ओर उठी हुई थीं और उसकी पत्तियां धूप में झिलमिला रही थीं। रोहन ने सोचा कि वह पेड़ के साथ मित्रता करेगा। वह पेड़ के तने को सहलाने लगा और उससे बातें करने लगा। पेड़ की शाखाओं पर बैठा एक छोटा सा नारंगी पक्षी रोहन को देखकर खुशी से चहचहाने लगा। धीरे-धीरे रोहन पेड़ पर चढऩे लगा और उसकी ऊंची शाखाओं पर बैठकर झूलने लगा। पेड़ की पत्तियां उसके चारों ओर नाचने लगीं और हवा में एक मधुर संगीत सा बजने लगा। नारंगी पक्षी रोहन के साथ खेलने लगा जैसे वह भी इस मित्रता का हिस्सा हो। एक दिन रोहन ने पेड़ से कहा, तुम मेरे सबसे प्यारे मित्र हो। तुम मुझे शांति और खुशी देते हो। पेड़ की पत्तियां और भी हरी हो गईं और नारंगी पक्षी ने और भी मीठा गीत गाया।

हृदयांश पंचोली,उम्र-11वर्ष



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

पेड़ों से खुशी मिलती है

पेड़ पर चढ़े हुए छोटे बच्चे मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जैसे ही अपनी दोनों बाहें फैलाकर आसमान की ओर देखा, तो एक प्यारी चिडिय़ा फुर्र से उड़कर उसके सामने आ गई। मनीष जोर से हंस पड़ा और बोला- अरे वाह! मैं तो समझ रहा था कि मैं अकेला ही आसमान छू रहा हूं, लेकिन तू तो सचमुच उड़ सकती है। चिडिय़ा चहकते हुए बोली- हां, लेकिन पेड़ों की वजह से ही मुझे ठंडी छाया और मीठा फल मिलता है। अगर पेड़ न हों, तो मेरा घर कहां होगा? मनीष ने पेड़ की शाखा पकड़ते हुए कहा- सही कह रही हो! पेड़ तो हम सबके सच्चे दोस्त हैं। ये हमें हवा, फल, छाया और ताजगी देते हैं। इतना कहकर मनीष ने कसम खाई कि वह हर साल एक नया पेड़ लगाएगा। चिडिय़ा ने अपनी मधुर आवाज में गाना गाया और बादल भी मुस्कुराकर ऊपर से झांकने लगे। उस दिन से मनीष सबको कहने लगा- अगर खुश रहना है, तो पेड़ लगाना जरूरी है!

शिवांश सोनी,उम्र-7वर्ष

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

छोटी चिडिय़ा और नील

पेड़ की डालियों पर चढ़कर छोटा नील बिल्कु ल बादलों को छू लेने जैसा महसूस कर रहा था। हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसका दिल तेज-तेज धड़क रहा था। अचानक उसने देखा एक छोटी सी लाल चिडिय़ा उसके पास आकर बैठ गई। चिडिय़ा की आंखें चमक रही थीं, मानो कोई राज बताना चाहती हो। नील ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चिडिय़ा ने पंख फडफ़ड़ाए और आकाश की ओर उड़ चली। नील भी उसका पीछा करने के लिए पेड़ की सबसे ऊंची टहनी तक पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसे लगा जैसे वह भी उड़ सकता है। नीचे जंगल था, ऊपर नीला आसमान और चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज। उस पल नील को समझ आया कि असली रोमांच डर से ऊपर उठकर नई दुनिया को अपनाने में है। उस दिन से नील और वह चिडिय़ा हर सुबह साथ-साथ सूरज का स्वागत करने लगे।

आरोही कर्मा,उम्र-11वर्ष

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................