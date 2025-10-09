Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

भाजपा नेता के रडार पर पचड़े की जमीनें, टीम बनाकर घेरने का धंधा

बंदूकों की दम पर गिरवाई में 14 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश में नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें 4 और बदमाश पुलिस के हाथ आए हैं।

2 min read

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Oct 09, 2025

भाजपा नेता अंडग्राउंड, बंदूक समेत चार गुर्गे धरे कराई परेड

बंदूकों की दम पर गिरवाई में 14 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश

बंदूकों की दम पर गिरवाई में 14 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश में नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें 4 और बदमाश पुलिस के हाथ आए हैं। इन गुंडों ने खुलासा किया है उन्हें भाजपा नेता गौरव कुशवाह जमीन घेरने के लिए लाया था। ऐसी पचड़े वाली जमीनों पर गौरव की निगाह रहती है। उन्हें घेरने के लिए उसने ऐसे रंगबाजों की टीम बना रखी है जिनके पास हथियार हैं इनका इस्तेमाल गौैरव विवादित जमीनों की घेराबंदी में करता है इन बदमाशों से पुलिस ने एक बंदूक और कार जब्त की है। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है गौरव कुशवाह और उसका साथी सुनील अंडरग्राउंड हो गए हैं। दोनों मूवमेंट पकड़ में नहीं आ रहा है जल्दी ही गौरव पर इनाम होगा।

गिरवाई में 4 दिन पहले केडी दीक्षित की 14 बीघा जमीन को भाजपा नेता गौरव कुशवाह और सुनील कुशवाह ने गुंडों की टीम के साथ घेरने की कोशिश की थी। जमीन पर खेती किसानी कर रहे नरेन्द्र कुशवाह, उनके भाई रामकुमार कुशवाह मां देवकी और भतीजी शीतल को बंदूकों की बटों से मारा था। दहशत जमाने के लिए गोलियां चलाईं थीं। गुंडागर्दी में मनोज शर्मा, राजू उर्फ सुनील राजावत और राजेन्द्र यादव पकड़े गए थे। बदमाशों ने 14 साथियों ने नाम पते गिनाए थे।

इन्हें दबोचा, इनाम होगा

गिरवाई टीम सुरेन्द्रनाथ यादव ने बताया जमीन के लिए गुंडागर्दी करने में गुरुवार को अमनदीप सिंह पन्नू (34) पुत्र बलदेव सिंह निवासी सिंधी कॉलोनी, दीपक सविता उर्फ दीपू (35) पुत्र नाथू निवासी नादरिया की माता,
देवेंद्र कुशवाहा उर्फ देबू पुत्र बालकिशन निवासी राधिका विहार कॉलोनी, रुपेश कुशवाह (36)पुत्र भगवान सिंह निवासी नयापुरा सिंधी कॉलोनी को दबोचा है। इनमें दीपक कुशवाह से राइफल मिली है। लेकिन सरगना गौरव कुशवाह और उसका पार्टनर सुनील दोनों लापता हैं। इन पर इनाम की तैयारी है।

गुंडों की कराई परेड

गिरफ्तार चारों बदमाशों का पुलिस ने गुरुवार को जुलूस निकाला। चारों को थाने से पैदल गिरवाई में उसी जगह पर ले गई जहां इन बदमाशों ने चार दिन पहले गोलियां चलाकर आतंक बरपाया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

09 Oct 2025 10:08 pm

Published on:

09 Oct 2025 10:07 pm

Hindi News / News Bulletin / भाजपा नेता के रडार पर पचड़े की जमीनें, टीम बनाकर घेरने का धंधा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जयपुर एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ने वाला था एअर इंडिया का विमान… टेक ऑफ से ठीक पहले रनवे से लौटा वापस

Plane
जयपुर

क्षेत्रीय आकांक्षा, वैश्विक महत्वाकांक्षा थीम पर पहली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आगाज

Chief minister
समाचार

बाजार से सामान लेकर लौटा परिवार तो घर की हालत देख उड़े होश, बिखरा हुआ था सारा सामान

katni
कटनी

Nagaur news Diary…करवा चौथ की उमंग, शुक्रवार को सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत

नागौर

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: डंपर की टक्कर से पिकअप के उड़े परखच्चे, एक की हुई मौके पर मौत, दो गंभीर घायल

road accident in Rajiyasar
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.