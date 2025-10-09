भाजपा नेता के रडार पर पचड़े की जमीनें, टीम बनाकर घेरने का धंधा

बंदूकों की दम पर गिरवाई में 14 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश में नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें 4 और बदमाश पुलिस के हाथ आए हैं। इन गुंडों ने खुलासा किया है उन्हें भाजपा नेता गौरव कुशवाह जमीन घेरने के लिए लाया था। ऐसी पचड़े वाली जमीनों पर गौरव की निगाह रहती है। उन्हें घेरने के लिए उसने ऐसे रंगबाजों की टीम बना रखी है जिनके पास हथियार हैं इनका इस्तेमाल गौैरव विवादित जमीनों की घेराबंदी में करता है इन बदमाशों से पुलिस ने एक बंदूक और कार जब्त की है। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है गौरव कुशवाह और उसका साथी सुनील अंडरग्राउंड हो गए हैं। दोनों मूवमेंट पकड़ में नहीं आ रहा है जल्दी ही गौरव पर इनाम होगा।