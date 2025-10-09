भाजपा नेता के रडार पर पचड़े की जमीनें, टीम बनाकर घेरने का धंधा

बंदूकों की दम पर गिरवाई में 14 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश
बंदूकों की दम पर गिरवाई में 14 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश में नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें 4 और बदमाश पुलिस के हाथ आए हैं। इन गुंडों ने खुलासा किया है उन्हें भाजपा नेता गौरव कुशवाह जमीन घेरने के लिए लाया था। ऐसी पचड़े वाली जमीनों पर गौरव की निगाह रहती है। उन्हें घेरने के लिए उसने ऐसे रंगबाजों की टीम बना रखी है जिनके पास हथियार हैं इनका इस्तेमाल गौैरव विवादित जमीनों की घेराबंदी में करता है इन बदमाशों से पुलिस ने एक बंदूक और कार जब्त की है। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है गौरव कुशवाह और उसका साथी सुनील अंडरग्राउंड हो गए हैं। दोनों मूवमेंट पकड़ में नहीं आ रहा है जल्दी ही गौरव पर इनाम होगा।
गिरवाई में 4 दिन पहले केडी दीक्षित की 14 बीघा जमीन को भाजपा नेता गौरव कुशवाह और सुनील कुशवाह ने गुंडों की टीम के साथ घेरने की कोशिश की थी। जमीन पर खेती किसानी कर रहे नरेन्द्र कुशवाह, उनके भाई रामकुमार कुशवाह मां देवकी और भतीजी शीतल को बंदूकों की बटों से मारा था। दहशत जमाने के लिए गोलियां चलाईं थीं। गुंडागर्दी में मनोज शर्मा, राजू उर्फ सुनील राजावत और राजेन्द्र यादव पकड़े गए थे। बदमाशों ने 14 साथियों ने नाम पते गिनाए थे।
गिरवाई टीम सुरेन्द्रनाथ यादव ने बताया जमीन के लिए गुंडागर्दी करने में गुरुवार को अमनदीप सिंह पन्नू (34) पुत्र बलदेव सिंह निवासी सिंधी कॉलोनी, दीपक सविता उर्फ दीपू (35) पुत्र नाथू निवासी नादरिया की माता,
देवेंद्र कुशवाहा उर्फ देबू पुत्र बालकिशन निवासी राधिका विहार कॉलोनी, रुपेश कुशवाह (36)पुत्र भगवान सिंह निवासी नयापुरा सिंधी कॉलोनी को दबोचा है। इनमें दीपक कुशवाह से राइफल मिली है। लेकिन सरगना गौरव कुशवाह और उसका पार्टनर सुनील दोनों लापता हैं। इन पर इनाम की तैयारी है।
गिरफ्तार चारों बदमाशों का पुलिस ने गुरुवार को जुलूस निकाला। चारों को थाने से पैदल गिरवाई में उसी जगह पर ले गई जहां इन बदमाशों ने चार दिन पहले गोलियां चलाकर आतंक बरपाया था।
