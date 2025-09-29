सात साल से सिलिकोसिस पीड़ित लक्ष्मण को ना तो इलाज मिला, ना प्रमाण-पत्र और ना सरकारी मदद

वीरवाड़ा /सिरोही. पिण्डवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 53 वर्षीय लक्ष्मणराम मेघवाल पिछले सात वर्षों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पत्थर घड़ाई के काम में अपनी पूरी उम्र खपाने वाले इस मजदूर को आज तक न तो सिलिकोसिस का प्रमाण-पत्र मिला है और न ही किसी सरकारी योजना से आर्थिक सहयोग।लक्ष्मणराम की हालत इतनी गंभीर है कि वह चारपाई पर ही जिंदगी गुजारने को मजबूर है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। लक्ष्मण की पत्नी ने बताया कि उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है, वहीं एक बेटा पढाई करता है व दूसरा बेटा भी सिलिकोसिस की बीमारी से पीडित है। घर चलाने वाला उसका पति लक्ष्मण ही है, जो पिछले सात साल से बीमार हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे पर कोई सुनवाई नहीं हुई।