Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

सात साल से सिलिकोसिस पीड़ित लक्ष्मण को ना तो इलाज मिला, ना प्रमाण-पत्र और ना सरकारी मदद

पिण्डवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव से एक मार्मिक तस्वीर आई सामने

2 min read

सिरोही

image

Mahendra Vaghela

Sep 29, 2025

वीरवाड़ा. जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा सिलिकोसिस पीड़ित लक्ष्मण राम मेघवाल।

वीरवाड़ा. जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा सिलिकोसिस पीड़ित लक्ष्मण राम मेघवाल।

वीरवाड़ा /सिरोही. पिण्डवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 53 वर्षीय लक्ष्मणराम मेघवाल पिछले सात वर्षों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पत्थर घड़ाई के काम में अपनी पूरी उम्र खपाने वाले इस मजदूर को आज तक न तो सिलिकोसिस का प्रमाण-पत्र मिला है और न ही किसी सरकारी योजना से आर्थिक सहयोग।लक्ष्मणराम की हालत इतनी गंभीर है कि वह चारपाई पर ही जिंदगी गुजारने को मजबूर है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। लक्ष्मण की पत्नी ने बताया कि उसके दो बेटे और दो बेटियां हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है, वहीं एक बेटा पढाई करता है व दूसरा बेटा भी सिलिकोसिस की बीमारी से पीडित है। घर चलाने वाला उसका पति लक्ष्मण ही है, जो पिछले सात साल से बीमार हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

सरकारी दावे खोखले :

राज्य सरकार गरीबों और बीमारों की मदद के दावे करती है, लेकिन झाड़ोली की यह तस्वीर हकीकत बयां कर रही है। सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए योजनाएं होने के बावजूद वास्तविक मरीज आज भी मदद से वंचित हैं। सवाल यह है कि जब जीवनभर पत्थर घड़ाई कर फेफड़े खराब कर चुके मजदूर योजना के लाभ को तरस रहे हैं।

जिम्मेदारों की उदासीनता :

झाड़ोली के लक्ष्मणराम का मामला केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र की पोल खोलता है, जो कागजों पर तो गरीबों का हमदर्द है, लेकिन जमीन पर चुप्पी साधे बैठा है। जिम्मेदार अधिकारी और नेता सिर्फ कागजी दावे कर रहे हैं, जबकि गरीब परिवार भूख और बीमारी से जूझ रहा है। ग्रामीणों का कहना कि पिण्डवाड़ा क्षेत्र में ऐसे दर्जनों मजदूर हैं, जिन्होंने पत्थर घड़ाई से अपनी सेहत खो दी, लेकिन उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली। यह लापरवाही गरीब परिवारों के लिए मौत का सबब बन चुकी है।

इन्होंने कहा

सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रमाण-पत्र और आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी और झाड़ोली निवासी लक्ष्मणराम का मामला लंबित है, तो परिवार को हर सम्भव सहयोग दिया जाएगा, चिकित्सा बोर्ड की ओर से जांच के बाद उन्हें नियमों के तहत लाभ दिलाया जाएगा।

डॉ. दिनेश खराड़ी, सीएमएचओ सिरोही

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Sept 2025 03:55 pm

Hindi News / News Bulletin / सात साल से सिलिकोसिस पीड़ित लक्ष्मण को ना तो इलाज मिला, ना प्रमाण-पत्र और ना सरकारी मदद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

‘जमीनों के नामांतरण’ में पटवारी कर रहे फर्जीवाड़ा, हो गया बड़ा खुलासा

(सोर्स: सोशल मीडिया)
नागदा

रानगिर मंदिर जा रहे पिता-पुत्र की बाइक को वैन ने टक्कर मारी, पिता की मौत

सागर

माता रानी के दर्शनों के लिए पंडाल में भक्तों की कतार, तीनबत्ती पर हुई महाआरती हुई

सागर

पति के साथ गरबा कर रही थी महिला, मां दुर्गा के दरबार में अचानक आ गई मौत…

MP News Death During Dancing Garba in Khargone district due to heat attack
खरगोन

तैयार होगा रोडमैप…मुख्यमंत्री 7 और 8 अक्टूबर को कलेक्टर-कमिश्नर सहित दूसरे अफसरों के साथ करेंगे कॉन्फ्रेंस

mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.