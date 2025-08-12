दिल्ली की तरह सिरोही में भी मिले आवारा श्वानों से निजात, हर रोज बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले

सिरोही. शहर में आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर में प्रतिदन डॉग बाइट के मामले भी सामने आते रहते हैं। पिछले एक माह में जिला अस्पताल में करीब 60 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। जिसके कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। सोमवार को शहर की विभिन्न कॉलोनियों में 10 से अधिक आवारा श्वानों के झुंड सड़कों पर विचरण करते नजर आए, जो कि लोगों के लिए आफत बने हुए हैं।