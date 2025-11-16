Maithili Thakur सबसे कम उम्र की MLA, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बुज़ुर्ग विधायक कौन है?

Maithili Thakur Becomes Youngest MLA: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हो चुका है। इस चुनाव में बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जीत अपने नाम की है। इसी जीत के साथ मैथिली ठाकुर अब देश की सबसे कम उम्र की एमएलए (विधायक) भी बन गई हैं। इसे पहले यह खिताब तेलंगाना के कांग्रेस से विधायक रोहित मायनमपल्ली के नाम था, जो अब टूट गया है।