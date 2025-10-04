राज्यमंत्री के बोल: राजस्थान में मंत्रिमंडल के खाली पदों की वैकेंसी निकली हुई है, जल्द ही भरे जाएंगे

राज्यमंत्री विजयसिंह
राजस्व राज्यमंत्री विजयसिंह की प्रेस कांफ्रेंस
नागौर. राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी शनिवार को नागौर दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के जनजागरण अभियान की जानकारी देते हुए सरकार के कार्य गिनाए।
इस दौरान जब राज्यमंत्री चौधरी से पत्रकारों ने सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। वैकेंसी निकली हुई है तो भरा ही जाएगा। उन्होंने सरकारी जमीनों पर बजरी व लाइम स्टोन के अवैध खनन के संबंध में कहा कि हाल ही में इसके विरूद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें राजस्व-पुलिस व खनन विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। आगामी दिनों में ऐसे अभियान चलेंगे और माफियाओं पर पैनल्टी भी लगाई जाएगी।
नावां पालिकाध्यक्ष की उपेक्षा के आरोपों पर राज्यमंत्री का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। झंडारोहण के कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष समय पर नहीं पहुंची, इसलिए पार्टी के पार्षदों और एसडीएम ने झंडारोहण कर दिया। काम नहीं करने देने जैसी कोई बात नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं।
पीएम ने कोरोना काल में लोकल फॉर लोकल चलाया
राज्यमंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोरोना काल में आर्थिक संकट के समय आत्मनिर्भर भारत के वोकल फॉर लोकल अभियान चलाया। इसके तहत स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च 2024 को नीति आयोग ने शुरुआत की है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है, इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। विश्व की प्रतिस्पर्द्धा में भी आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत का सपना साकार करेंगे।
