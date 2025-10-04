राज्यमंत्री के बोल: राजस्थान में मंत्रिमंडल के खाली पदों की वैकेंसी निकली हुई है, जल्द ही भरे जाएंगे

इस दौरान जब राज्यमंत्री चौधरी से पत्रकारों ने सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। वैकेंसी निकली हुई है तो भरा ही जाएगा। उन्होंने सरकारी जमीनों पर बजरी व लाइम स्टोन के अवैध खनन के संबंध में कहा कि हाल ही में इसके विरूद्ध अभियान चलाया गया था, जिसमें राजस्व-पुलिस व खनन विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। आगामी दिनों में ऐसे अभियान चलेंगे और माफियाओं पर पैनल्टी भी लगाई जाएगी।