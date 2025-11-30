एमपी एग्रो का स्थान बदलने तैयारी, भारी वाहन आने से बिगड़ती है स्थिति

नरसिंहपुर जिले में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिलेभर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस टीमों ने वाहनों की गहन जांच करते हुए चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। यातायात जांच के दौरान जिन वाहनों में नियमों की अनदेखी या किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई, उन पर तत्काल चालानी कार्रवाई की गई। पिछले तीन दिनों में 440 से ज्यादा वाहनों के खिलाफ चालान बनाए गए हैं। इनसे वसूल की गई जुर्माना राशि एक लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।

यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में जांच कार्रवाई निरंतर हो रही है। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में चालक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, वाहन दस्तावेजों की कमी और गलत तरीके से वाहन चलाते हुए पाए गए। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है कि बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है।