एमपी एग्रो का स्थान बदलने तैयारी, भारी वाहन आने से बिगड़ती है स्थिति

वाहनों की जांच के दौरान यातायात पुलिस का अमला।

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Nov 30, 2025

वाहनों की जांच के दौरान यातायात पुलिस का अमला।

MP State Agro Fertilizerनरसिंहपुर. नगर के पुराने बस स्टैंड से लगी चौपाटी के पास स्थित एमपी स्टेट एग्रो उर्वरक विक्रय केंद्र का स्थान बदलने की तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि यहां उर्वरक समेत अन्य सामग्री लेकर आने वाले भारी वाहनों और उर्वरक वितरण के दौरान किसानों के वाहन अधिक समय में आने और अधिक समय तक रूकने से यातायात की स्थिति बिगड़ती है। जिससे पुलिस प्रशासन ने केंद्र को अन्य स्थान पर कराने के लिए पत्राचार किया है। उर्वरक लेकर यहां आने वाले वाहनों की पार्किंग या तो रोड किनारे रहती है या फिर वह केंद्र के सामने ही खड़े रहते हैं। जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। बताया कि एक ट्रांसपोर्टर की ओर से भी इस संबंध में यातायात पुलिस के समक्ष समस्या रखी गई थी। संभावना है कि जल्दी ही एमपी एग्रो का केंद्र मंडी या आसपास क्षेत्र में पहुंच सकता है।
सडक़ दुर्घटनाओं पर रोक लगाने सख्ती, तीन दिन में 440 वाहनों के चालान

नरसिंहपुर जिले में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिलेभर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस टीमों ने वाहनों की गहन जांच करते हुए चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। यातायात जांच के दौरान जिन वाहनों में नियमों की अनदेखी या किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई, उन पर तत्काल चालानी कार्रवाई की गई। पिछले तीन दिनों में 440 से ज्यादा वाहनों के खिलाफ चालान बनाए गए हैं। इनसे वसूल की गई जुर्माना राशि एक लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।
यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन में जांच कार्रवाई निरंतर हो रही है। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में चालक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, वाहन दस्तावेजों की कमी और गलत तरीके से वाहन चलाते हुए पाए गए। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से समझाया जा रहा है कि बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है।

चार पहिया वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। नशे की हालत में वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे न केवल चालक, बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरा होता है। आगे भी अभियान इसी तरह जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनहित में लोगों से अपील की जा रही है कि वे स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

30 Nov 2025 02:00 pm

Hindi News / News Bulletin / एमपी एग्रो का स्थान बदलने तैयारी, भारी वाहन आने से बिगड़ती है स्थिति

समाचार

