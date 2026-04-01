बड़ी खबर: MP में पैसेंजर ट्रेन को पलटाने की साजिश, ट्रैक पर रखे गए पत्थर

mp news: मध्य प्रदेश में पैसेंजर ट्रेन को पलटाने की साजिश का बड़ा मामला सामने आया है। नीमच जिले के हरकियाखाल रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिए थे। रतलाम रेलवे स्टेशन से शाम 5.16 पर उदयपुर के लिए चली रतलाम-उदयपुर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन (19327) के ट्रैक पर पत्थर रखकर उसे पलटाने की साजिश का पता चला है। ट्रैक पर पत्थर दिखने के बाद चालक दल ने ट्रेन को आपात हालात में रोका और पत्थरों को हटाया।