इस यूरोपीय शहर में मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने पर लगी रोक, छिड़ गया विवाद

यूरोप के एक देश में एक शहर पर मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से अब विवाद छिड़ गया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 07, 2025

Muslims in Spain
Muslims in Spain (Representational Photo)

यूरोपीय देश स्पेन (Spain) के एक शहर में मुस्लिमों (Muslims) के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या है यह फैसला? दरअसल एक स्पैनिश शहर में मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने में रोक लगा दी गई है। शहर के स्थानीय प्रशासन ने मुस्लिमों को सार्वजनिक स्थानों, जैसे सिविक सेंटर, जिम और सड़कों पर धार्मिक त्योहार जैसे ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा मनाने पर बैन लगा दिया है।

किस शहर में लगी मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने पर रोक?

स्पेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जुमिला (Jumilla) में मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यह फैसला कंज़र्वेटिव पीपुल्स पार्टी द्वारा लिया गया, जिसकी वजह यह बताई जा रही कि इस तरह की गतिविधियाँ स्पेन में ईसाई धर्म की भावनाओं और नीतियों के लिए सही नहीं है।

छिड़ा विवाद

मुस्लिमों पर लगी इस रोक से विवाद छिड़ गया है। मुस्लिम संगठनों और समाजवादी दलों में इस फैसले के खिलाफ काफी गुस्सा है। कई मुस्लिम नेता इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर मुस्लिम कर रहे हैं विरोध

स्पेन के दक्षिण-पूर्वी शहर जुमिला में मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने पर रोक लगाने के फैसले का सोशल मीडिया पर मुस्लिम जमकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इस फैसले को उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति के खिलाफ बता रहे हैं।

Updated on:

07 Aug 2025 03:40 pm

Published on:

07 Aug 2025 03:35 pm

