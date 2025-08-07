इस यूरोपीय शहर में मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने पर लगी रोक, छिड़ गया विवाद

यूरोपीय देश स्पेन (Spain) के एक शहर में मुस्लिमों (Muslims) के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या है यह फैसला? दरअसल एक स्पैनिश शहर में मुस्लिमों के खुले में त्यौहार मनाने में रोक लगा दी गई है। शहर के स्थानीय प्रशासन ने मुस्लिमों को सार्वजनिक स्थानों, जैसे सिविक सेंटर, जिम और सड़कों पर धार्मिक त्योहार जैसे ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा मनाने पर बैन लगा दिया है।