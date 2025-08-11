मिनी सचिवालय की तर्ज पर बनेगा पालिका का नवीन भवन

आबूरोड . शहर की नगरपालिका को तीस साल में भी अपना कार्यालय भवन नसीब नहीं हुआ। आमजन की सुविधा के लिए सामाजिक, विवाह समेत अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बनाए सामुदायिक भवन में तीन दशक से पालिका का कार्यालय संचालित हो रहा है, जो अब छोटा पड़ने लगा है। इसको ध्यान में रखकर अब मिनी सचिवालय की तर्ज पर निकाय का नवीन भवन निर्माण की कवायद शुरू हुई है। भवन निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली है। पालिका शहरवासियों के मनोरंजन के लिए चौपाटी का निर्माण करवाएगी, जिस पर करीब 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।