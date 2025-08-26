कहीं शिक्षक अनुपस्थित तो कहीं छात्र मिले गैरहाजिरकमजोर पढ़ाई पर नोटिस, गैरहाजिर शिक्षकों की कटेगी तनख्वाह

प्रभारी प्रधान पाठक व सहायक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी

4 जनशिक्षकों, प्रधान पाठक व प्राथमिक शिक्षक को चेतावनी पत्र जारी

नरसिंहपुर-सीईओ जिला पंचायत दलीप कुमार ने अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी प्रधान पाठक व सहायक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकने और कारण बताओ नोटिस का समाधान कारक उत्तर नहीं देने पर प्राथमिक शिक्षक का एक दिवसीय का वेतन कटाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा 4 जनशिक्षकों, प्रधान पाठक व प्राथमिक शिक्षक को चेतावनी पत्र जारी करने का आदेश जारी किया है।उल्लेखनीय है कि सीईओ जिला पंचायत दलीप कुमार ने विगत दिनों शासकीय प्राथमिक शाला मगरधा और शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला मढ़पिपरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर प्रभारी प्रधान पाठक अजरा परवीन, सहायक शिक्षक देवी सिंह मुडिय़ा व बिना स्वीकृति अवकाश शाला से अनुपस्थित पाए जाने पर प्राथमिक शिक्षक शोभना पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसी तरह शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला मढ़पिपरिया के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर प्रधान पाठक व प्राथमिक शिक्षक अंजना सेन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात अभ्यावेदन प्राप्त होने पर समाधानकारक न होने के कारण शासकीय प्राथमिक शाला मगरधा की प्रभारी प्रधान पाठक अजरा परवीन खान व सहायक शिक्षक देवी सिंह मुडिय़ा का एक वेतन वृद्धि रोकने और प्राथमिक शिक्षक शोभना पाठक का उत्तर समाधान कारक नहीं होने पर कार्य नहीं वेतन नहीं के आधार पर एक दिवस का अवैतनिक करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद अभ्यावेदन द्वारा समाधानकारक न होने पर जनपद शिक्षा केन्द्र नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाले जनशिक्षा केन्द्र बचई के जनशिक्षक शांत कुमार पटेल व महेश कुमार झारिया जनशिक्षा केन्द्र चंदनदेवी हाई स्कूल रोंसरा के जनशिक्षकों,शासकीय एकीकृत नवीन माध्यमिक शाला मढ़पिपरिया के प्रधान पाठक और प्राथमिक शिक्षक अंजना सेन को चेतावनी पत्र जारी किया है।