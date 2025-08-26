कहीं शिक्षक अनुपस्थित तो कहीं छात्र मिले गैरहाजिरकमजोर पढ़ाई पर नोटिस, गैरहाजिर शिक्षकों की कटेगी तनख्वाह

नरसिंहपुर।जिले के विकासखंड चांवरपाठा की शासकीय शालाओं का औचक निरीक्षण सीईओ जिला पंचायत दलीप कुमार ने किया। इस दौरान कई जगह शिक्षक अनुपस्थित मिले तो कहीं ’छात्रों की उपस्थिति बेहद कम रही। वहीं कई विद्यालयों में बच्चों का शैक्षणिक स्तर चिंताजनक पाया गया। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला समांरिया में पदस्थ शिक्षक संतोष कुमार सोनी 21 अगस्त से लगातार अनुपस्थित पाए गए।सीईओ ने उनका वेतन काटने के निर्देश जारी किए।इसी स्कूल में अभ्यास पुस्तिका की जांच और शैक्षणिक तैयारी कमजोर मिलने पर एक अन्य शिक्षक को कारण बताओ नोटिस थमाया गया।मढ़ेसुर माध्यमिक शाला में 92 दर्ज छात्रों में से केवल 53 मौजूद मिले।
चार में से एक अतिथि शिक्षक अनुपस्थित पाए गए।अंग्रेजी और अन्य विषयों में छात्रों का स्तर कमजोर होने पर शिक्षकों को नोटिस जारी किए गए। गौरास प्राथमिक शाला में दोनों शिक्षक उपस्थित मिले और बच्चों की पढ़ाई संतोषजनक रही। सीईओ ने शिक्षकों की कॉपी पर गुड वर्क बाय टीचर लिखकर सराहना की।
गणित और अंग्रेजी में छात्रों की कमजोर पकड़’’
गरहा माध्यमिक शाला में उपस्थिति कम, कॉपी जांच अधूरी और अंग्रेजी का स्तर कमजोर मिला।
गणित में छात्रों से प्रश्न पूछे गए तो जवाब न मिलने पर गणित शिक्षक नन्द किशोर साहू को नोटिस जारी किया गया।अजंसरा माध्यमिक शाला में गणित विषय में बच्चों का स्तर कमजोर मिला। अतिथि शिक्षक को शोकॉज नोटिस देने के निर्देश।
आंगनवाड़ी भी घेरे में
ग्राम मढ़ेसुर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी सीईओ ने किया। यहाँ बच्चों की अनुपस्थिति पाई गई और कार्यकर्ताओं पर लापरवाही का मामला दर्ज हुआ। दोनों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया।सीईओ ने कम उपस्थिति वाले विद्यालयों के प्रमुखों को अभिभावकों से लगातार संपर्क करने और बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा केंद्र से एपीसी समीर त्यागी भी मौजूद रहे।
प्रभारी प्रधान पाठक व सहायक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी
4 जनशिक्षकों, प्रधान पाठक व प्राथमिक शिक्षक को चेतावनी पत्र जारी
नरसिंहपुर-सीईओ जिला पंचायत दलीप कुमार ने अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी प्रधान पाठक व सहायक शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकने और कारण बताओ नोटिस का समाधान कारक उत्तर नहीं देने पर प्राथमिक शिक्षक का एक दिवसीय का वेतन कटाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा 4 जनशिक्षकों, प्रधान पाठक व प्राथमिक शिक्षक को चेतावनी पत्र जारी करने का आदेश जारी किया है।उल्लेखनीय है कि सीईओ जिला पंचायत दलीप कुमार ने विगत दिनों शासकीय प्राथमिक शाला मगरधा और शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला मढ़पिपरिया का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर प्रभारी प्रधान पाठक अजरा परवीन, सहायक शिक्षक देवी सिंह मुडिय़ा व बिना स्वीकृति अवकाश शाला से अनुपस्थित पाए जाने पर प्राथमिक शिक्षक शोभना पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसी तरह शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला मढ़पिपरिया के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर प्रधान पाठक व प्राथमिक शिक्षक अंजना सेन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात अभ्यावेदन प्राप्त होने पर समाधानकारक न होने के कारण शासकीय प्राथमिक शाला मगरधा की प्रभारी प्रधान पाठक अजरा परवीन खान व सहायक शिक्षक देवी सिंह मुडिय़ा का एक वेतन वृद्धि रोकने और प्राथमिक शिक्षक शोभना पाठक का उत्तर समाधान कारक नहीं होने पर कार्य नहीं वेतन नहीं के आधार पर एक दिवस का अवैतनिक करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद अभ्यावेदन द्वारा समाधानकारक न होने पर जनपद शिक्षा केन्द्र नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाले जनशिक्षा केन्द्र बचई के जनशिक्षक शांत कुमार पटेल व महेश कुमार झारिया जनशिक्षा केन्द्र चंदनदेवी हाई स्कूल रोंसरा के जनशिक्षकों,शासकीय एकीकृत नवीन माध्यमिक शाला मढ़पिपरिया के प्रधान पाठक और प्राथमिक शिक्षक अंजना सेन को चेतावनी पत्र जारी किया है।