अब केवल जिला व राज्य स्तर पर होगा शिक्षक सम्मान समारोह

ब्लॉक स्तरीय पर सम्मान समारोह बंद, 1374 की बजाय केवल 189 शिक्षक होंगे सम्मानित

भीलवाड़ा

Aug 18, 2025

राज्य सरकार ने शिक्षक सम्मान समारोह-2025 के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 5 सितम्बर को होने वाले समारोह में ब्लॉक स्तर पर किसी भी शिक्षक का सम्मान नहीं होगा। केवल जिला और राज्य स्तर पर ही आयोजन होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले साल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कुल 1374 शिक्षक सम्मानित हुए थे। इस बार संख्या घटकर केवल 189 शिक्षक रह जाएगी। जिला स्तर पर 123 शिक्षक तथा राज्य स्तर पर 66 शिक्षकों का सम्मान होगा।

पुरस्कार राशि में कटौती

  • जिला स्तर : प्रत्येक शिक्षक को 11 हजार नकद व प्रमाण पत्र
  • राज्य स्तर : प्रत्येक शिक्षक को 21 हजार नकद व प्रमाण पत्र
  • पिछले साल ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 5100 दिए गए थे।

सरकार को होगी बचत

  • ब्लॉक स्तर पर समारोह रद्द होने से 54.77 लाख रुपए की बचत।
  • जिला व राज्य स्तर पर शिक्षकों की संख्या कम होने से 20.61 लाख रुपए की बचत।

चयन प्रक्रिया

शिक्षक 18 से 20 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव अनिवार्य। चयन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर होगा। 25 से कम अंक पाने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

कैटेगरी अनुसार चयन

  • 1. कक्षा 1 से 5
  • 2. कक्षा 6 से 8
  • 3. कक्षा 9 से 12

तुलनात्मक तालिका : शिक्षक सम्मान समारोह

स्तर वर्ष 2024 वर्ष 2025

  • ब्लॉक 1074 —
  • जिला 150 123
  • राज्य 150 66

कुल 1374 189

18 Aug 2025 09:05 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अब केवल जिला व राज्य स्तर पर होगा शिक्षक सम्मान समारोह

