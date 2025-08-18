अब केवल जिला व राज्य स्तर पर होगा शिक्षक सम्मान समारोह

राज्य सरकार ने शिक्षक सम्मान समारोह-2025 के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 5 सितम्बर को होने वाले समारोह में ब्लॉक स्तर पर किसी भी शिक्षक का सम्मान नहीं होगा। केवल जिला और राज्य स्तर पर ही आयोजन होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले साल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कुल 1374 शिक्षक सम्मानित हुए थे। इस बार संख्या घटकर केवल 189 शिक्षक रह जाएगी। जिला स्तर पर 123 शिक्षक तथा राज्य स्तर पर 66 शिक्षकों का सम्मान होगा।