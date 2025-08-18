अब केवल जिला व राज्य स्तर पर होगा शिक्षक सम्मान समारोह

राज्य सरकार ने शिक्षक सम्मान समारोह-2025 के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है। इस बार 5 सितम्बर को होने वाले समारोह में ब्लॉक स्तर पर किसी भी शिक्षक का सम्मान नहीं होगा। केवल जिला और राज्य स्तर पर ही आयोजन होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले साल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कुल 1374 शिक्षक सम्मानित हुए थे। इस बार संख्या घटकर केवल 189 शिक्षक रह जाएगी। जिला स्तर पर 123 शिक्षक तथा राज्य स्तर पर 66 शिक्षकों का सम्मान होगा।
पुरस्कार राशि में कटौती
सरकार को होगी बचत
चयन प्रक्रिया
शिक्षक 18 से 20 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का कक्षा शिक्षण अनुभव अनिवार्य। चयन 100 अंकों की सूक्ष्म अंक योजना के आधार पर होगा। 25 से कम अंक पाने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।
कैटेगरी अनुसार चयन
तुलनात्मक तालिका : शिक्षक सम्मान समारोह
स्तर वर्ष 2024 वर्ष 2025
कुल 1374 189