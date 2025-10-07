Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

30 को खुलेगी ओडा बांध की नहर, किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी तीन पाण

बांध से 12 गांवों में 4616 हैक्टेयर क्षेत्रफल में होती है सिंचाई सिरोही@पत्रिका. शिवगंज तहसील के ओडा बांध की नहर में 30 अक्टूबर को सिंचाई के लिए पानी छोडा जाएगा। जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए तीन पाण मिलेगी। ओडा बांध की जल उपयोगिता एवं वितरण समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर अल्पा चौधरी [&hellip;]

सिरोही

Bharat Kumar Prajapat

Oct 07, 2025

बांध से 12 गांवों में 4616 हैक्टेयर क्षेत्रफल में होती है सिंचाई

सिरोही@पत्रिका. शिवगंज तहसील के ओडा बांध की नहर में 30 अक्टूबर को सिंचाई के लिए पानी छोडा जाएगा। जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए तीन पाण मिलेगी। ओडा बांध की जल उपयोगिता एवं वितरण समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में ओड़ा बांध निरीक्षण गृह स्थल पर आयोजित की गई। जिसमें यह निर्णय लिया गया।बैठक में अधिशाषी अभियंता राज भंवरायत जवाई नहर खंड सुमेरपुर ने अवगत कराया कि ओड़ा बांध से शिवगंज एवं सिरोही तहसील के 12 गांवों में 4616 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। बांध की कुल भराव क्षमता 24.50 फीट पर 800 मीटर घन फीट पानी का भराव रहता है। मंगलवार को बांध का गेज 23.70 फीट पर भराव क्षमता 741.06 टीघफी पानी उपलब्ध है।
किसान प्रतिनिधि व जिला परिषद सदस्य दिलीप सिंह मांडानी की ओर से उपलब्ध पानी के आधार पर विगत वर्षों में हुई सिंचाई को ध्यान में रखते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए काश्तकारों की तरफ से प्रस्ताव रखा।बैठक में जिला कलक्टर चौधरी ने मौजूद काश्तकारों, उपखंड अधिकारी शिवगंज नीरज मिश्र तथा सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता के साथ तकनीकी दृष्टि से उपलब्ध पानी के विकल्पों पर विचार-विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से 30 अक्टूबर को सिंचाई के लिए नहर खोले जाने तथा सिंचाई के लिए तीन पाण 16-16 दिन दिए जाने का निर्णय लिया।बैठक में सहायक अभियंता जल संसाधन उपखंड शिवगंज पृथ्वी सिंह, तहसीलदार आसुराम, नायब तहसीलदार कैलाशनगर, कृषि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता ओड़ा बांध एवं जल उपयोक्ता संगम, अध्यक्ष ओडा बांध दिग्विजय सिंह, भीमसिंह, राजेन्द्र सिंह, देवाराम माली, नरपत सिंह, रामसिंह तथा स्थानीय काश्तकार मौजूद रहे।

Updated on:

07 Oct 2025 07:07 pm

Published on:

07 Oct 2025 07:06 pm

