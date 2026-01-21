रवि योग में वसंत पंचमी 23 जनवरी को, सरस्वती पूजन होगा, विद्यारंभ के लिए शुभ संयोग

वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व 23 जनवरी शुक्रवार को मनाया जाएगा। अबूझ मुहूर्त वाले इस पर्व पर इस बार रवि योग का खास संयोग रहेगा। यह इस पर्व को और खास बनाएगा। इस दिन बिना मुहूर्त देखे विवाह, गृह प्रवेश, नौकरी, व्यापार की शुरुआत, भूमि पूजन, वाहन या कोई भी विशेष वस्तुओं की खरीदारी अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य डॉ.हुकुमचंद जैन के मुताबिक माघ शुक्ल पंचमी तिथि 23 जनवरी की सुबह 02:28 बजे से शुरू होकर 24 जनवरी की सुबह 01:46 बजे समाप्त होगी, इसलिए उदयातिथि के अनुसार इस दिन यह पर्व मनाया जाएगा। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 09:53 बजे से 11:13 बजे तक और 07:15 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा, जो विशेष रूप से ज्ञान और कला के लिए लाभकारी है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने से शहर में तगड़ा सहालग भी रहने वाला है, इसके चलते जमकर शादियां होंगी। इसके साथ ही विवाह सम्मेलन भी होंगे। वहीं स्कूल-कॉलेजों में माता सरस्वती के पूजन के लिए बाजारों में मां सरस्वती की प्रतिमाओं की बिक्री जारी है।