बाल विवाह पर ‘हमारी पहल’: युवाओं के नेतृत्व में बदलाव की नई बयार

कार्यशाला का सबसे प्रेरक क्षण तब आया जब सभी प्रतिभागियों ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के हाथों ‘हमारीपहल’ अभियान का पोस्टर जारी किया। इस अवसर पर युवाओं ने “बाल विवाह को ना, शिक्षा को हाँ” के नारे के साथ यह संकल्प लिया कि वे अपने गांवों और समुदायों में इस कुप्रथा के खिलाफ संगठित होकर काम करेंगे। कलक्टर हसीजा ने कहा कि राजस्थान जैसे राज्य में, जहां परंपराएं गहरी जड़ें रखती हैं, वहां युवा ही बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे ‘हमारीपहल’ को केवल अभियान नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन बनाएं। उनका संदेश स्पष्ट था:“यदि युवा ठान लें, तो बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाना असंभव नहीं है। हर बच्ची को शिक्षा और समान अवसर दिलाना हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए।”