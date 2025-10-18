लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, मौके पर पहुंचे बचाव दल

लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग (फोटो- एक्स वीडियो पोस्ट स्क्रीनशॉट)
पंजाब से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां लुधियाना से दिल्ली जा रही एक गरीबरथ ट्रेन में आग लग गई। यह दुर्घटना शनिवार सुबह सरहिंद स्टेशन के पास हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ट्रेन की एक बोगी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। आग लगने की जानकारी मिलते ही तुरंत लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद यात्री जलती हुई बोगी से उतर कर भागने लगे। इस अफरा तफरी के दौरान कई यात्रियों को चोट लगने की खबर भी सामने आई है।
घटना की सूचना मिलते ही तुरंत दमकलकर्मी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। साथ ही स्थानीय पुलिस अधिकारी भी वहां आ गई। सभी राहतकर्मियों ने मिल कर स्थित पर काबू पाने का प्रयास शुरु कर दिया और राहत कार्य में जुट गए। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। बचाव टीमों के प्रयासों से आग दूसरी बोगियों तक नहीं फैली और जल्द ही उस पर नियंत्रण पा लिया गया।
खबरों के अनुसार, अमृतसर सहरसा गरीब रथ ट्रेन लुधियाना से दिल्ली जा रही थी। सरहिंद स्टेशन पार करने के कुछ देर बाद ट्रेन की 19 नंबर बोगी में से धुंआ निकलने लगा। थोड़ी ही देर बाद यात्रियों का इस ओर ध्यान गया और ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। लोको पायलट तक यह जानकारी पहुंचते ही उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया जिससे ट्रेन कुछ ही पलों में थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। ट्रेन के रुकते ही बोगी में सवार सभी यात्री अपना सामान लेकर नीचे कूदने लगे। आग फैलने के डर से आस पास की दूसरी बोगियों में से भी यात्री ट्रेन से बाहर निकल आए। इतनी ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और घंटे भर में आग को काबू पा लिया गया।
