Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, मौके पर पहुंचे बचाव दल

लुधियाना से दिल्ली जा रही एक गरीबरथ ट्रेन की 19 नंबर बोगी में आग शनिवार सुबह सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई। हालांकि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए जिसके चलते सभी यात्री ट्रेन से उतर गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 18, 2025

Garib Rath train caught fire

लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग (फोटो- एक्स वीडियो पोस्ट स्क्रीनशॉट)

पंजाब से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां लुधियाना से दिल्ली जा रही एक गरीबरथ ट्रेन में आग लग गई। यह दुर्घटना शनिवार सुबह सरहिंद स्टेशन के पास हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ट्रेन की एक बोगी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। आग लगने की जानकारी मिलते ही तुरंत लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद यात्री जलती हुई बोगी से उतर कर भागने लगे। इस अफरा तफरी के दौरान कई यात्रियों को चोट लगने की खबर भी सामने आई है।

एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही तुरंत दमकलकर्मी और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। साथ ही स्थानीय पुलिस अधिकारी भी वहां आ गई। सभी राहतकर्मियों ने मिल कर स्थित पर काबू पाने का प्रयास शुरु कर दिया और राहत कार्य में जुट गए। लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। बचाव टीमों के प्रयासों से आग दूसरी बोगियों तक नहीं फैली और जल्द ही उस पर नियंत्रण पा लिया गया।

ट्रेन रुकते ही बाहर कूदने लगे यात्री

खबरों के अनुसार, अमृतसर सहरसा गरीब रथ ट्रेन लुधियाना से दिल्ली जा रही थी। सरहिंद स्टेशन पार करने के कुछ देर बाद ट्रेन की 19 नंबर बोगी में से धुंआ निकलने लगा। थोड़ी ही देर बाद यात्रियों का इस ओर ध्यान गया और ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। लोको पायलट तक यह जानकारी पहुंचते ही उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया जिससे ट्रेन कुछ ही पलों में थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। ट्रेन के रुकते ही बोगी में सवार सभी यात्री अपना सामान लेकर नीचे कूदने लगे। आग फैलने के डर से आस पास की दूसरी बोगियों में से भी यात्री ट्रेन से बाहर निकल आए। इतनी ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और घंटे भर में आग को काबू पा लिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Oct 2025 09:22 am

Published on:

18 Oct 2025 09:07 am

Hindi News / News Bulletin / लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, मौके पर पहुंचे बचाव दल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

गया में सीएम मोहन यादव का जुबानी हमला, कहा- बिहार को अपमानित कर रहे…

CM Mohan Yadav in Bihar
भोपाल

Dhanteras 2025: 50 हजार करोड़ का होगा सोना-चांदी का कारोबार, धड़ाम से गिरे भाव

Dhanteras 2025
भोपाल

तीन बार पलटी तेज रफ्तार कार, दिवाली से पहले इकलौते बेटे की मौत, सदमे में पूरा परिवार

Road Accident in Bhopal
भोपाल

धनतेरस आज: बाजारों में बरसेगा धन

Dhanteras today: Money will rain in the markets
भीलवाड़ा

पहले बजट नहीं था अब पेंटर नहीं मिल रहे, कैसे निखरेंगे विद्यालय

Earlier there was no budget, now painters are not available, how will the schools improve?
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.