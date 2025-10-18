लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, मौके पर पहुंचे बचाव दल

खबरों के अनुसार, अमृतसर सहरसा गरीब रथ ट्रेन लुधियाना से दिल्ली जा रही थी। सरहिंद स्टेशन पार करने के कुछ देर बाद ट्रेन की 19 नंबर बोगी में से धुंआ निकलने लगा। थोड़ी ही देर बाद यात्रियों का इस ओर ध्यान गया और ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। लोको पायलट तक यह जानकारी पहुंचते ही उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक दबा दिया जिससे ट्रेन कुछ ही पलों में थोड़ी दूरी पर जाकर रुक गई। ट्रेन के रुकते ही बोगी में सवार सभी यात्री अपना सामान लेकर नीचे कूदने लगे। आग फैलने के डर से आस पास की दूसरी बोगियों में से भी यात्री ट्रेन से बाहर निकल आए। इतनी ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और घंटे भर में आग को काबू पा लिया गया।