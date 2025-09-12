रामदेवरा मेला : आस्था का विराट संगम…, दस साल में 25 से 50 लाख हुए श्रद्धालु

भारत-पाक सीमा से सटे जैसलमेर जिले के पोकरण उपखंड का रामदेवरा गांव। समय के साथ यहां सुविधाएं व आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या भी हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 10 वर्ष में श्रद्धालुओं की 25 से 50 लाख हो चुकी है। आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा और बढऩे का अनुमान है। उस हिसाब से प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी होने के कारण हर बार श्रद्धालुओं को परेशानियों से दो-दो हाथ करने पड़ते हैं। ऐसे में जरूरत है यहां नए सिरे से यात्री सुविधाओं को विस्तार दिया जाए। सरकार रामदेवरा के लिए अलग से मास्टर प्लान बनाए, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। साल में सबसे बड़े भादवा मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालुरामदेवरा आते हैं। माघ माह व नवरात्र के दौरान भी यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हंै। इसके अलावा प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक से डेढ़ लाख श्रद्धालु बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करते हंै। रामदेवरा मेला आने वाले समय में आस्था का ऐसा विराट केंद्र बनने जा रहा है, जिसकी भव्यता और पैमाना आज की कल्पनाओं से भी कहीं आगे होगा। उस समय रामदेवरा केवल एक कस्बा नहीं रहेगा, बल्कि देशभर से उमड़ती आस्था का संगम स्थल होगा। श्रद्धालुओं के बढ़ते प्रवाह के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। अगर समय रहते सुविधाओं और प्रबंधन को नया आकार नहीं मिला, तो बढ़ती भीड़ यात्रियों के लिए आस्था के इस महाकुंभ को कठिन यात्रा में बदल सकती है। ऐसे में भविष्य की तैयारी अभी से ही जरूरी है।