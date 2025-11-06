Ranbir Kapoor Fitness Coach: सिर्फ कैलोरी गिनने से नहीं घटेगा वजन, रणबीर के ट्रेनर शिवोहाम भट्ट ने बताया सही तरीका

Ranbir Kapoor trainer reveals real weight loss formula|फोटो सोर्स – shivohamofficial/Instagram
Ranbir Kapoor Fitness Coach: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनकी फिट बॉडी के पीछे हैं सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट (Shivohaam Bhatt) जो सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, जैकलीन फर्नांडीज और आमिर खान जैसे सितारों को ट्रेन किया है, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वजन घटाने का राज सिर्फ कैलोरी गिनने में नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को समझने में छिपा है। आइए जानते हैं, आखिर सेलिब्रिटी कोच ने वजन घटाने के लिए क्या खास सलाह दी है।
हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वजन कम करने के लिए केवल कैलोरी की मात्रा घटाना ही पर्याप्त है। लेकिन रणबीर कपूर के फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट के अनुसार, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। उनका कहना है कि शरीर कैलोरी का उपयोग कैसे करता है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र और मांसपेशियों की मात्रा।
शिवोहाम भट्ट कहते हैं, “कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, लेकिन इसका उपयोग शरीर आपके खानपान और लाइफस्टाइल के अनुसार करता है।”वो बताते हैं, “प्रोटीन पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत लगती है, जिसे ‘थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड’ कहा जाता है। इसलिए प्रोटीन युक्त आहार मांसपेशियों को सुरक्षित रखने के साथ ज्यादा कैलोरी भी बर्न करता है
शिवोहाम भट्ट का कहना है कि हर कैलोरी का असर शरीर पर एक जैसा नहीं होता। उनके मुताबिक, जब हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या मीठा खाते हैं, तो शरीर उसे अलग तरीके से पचाता और इस्तेमाल करता है। इस तरह के खाने की चीजें इंसुलिन हार्मोन को तेजी से बढ़ा देते हैं, जो शरीर में एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करने का काम करता है।अगर इंसुलिन का स्तर लगातार ऊंचा बना रहे, तो शरीर जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा करने लगता है, खासकर पेट और कमर के आसपास, भले ही आपकी कुल कैलोरी खपत ज्यादा न हो।
