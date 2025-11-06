Ranbir Kapoor Fitness Coach: सिर्फ कैलोरी गिनने से नहीं घटेगा वजन, रणबीर के ट्रेनर शिवोहाम भट्ट ने बताया सही तरीका

Ranbir Kapoor Fitness Coach: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनकी फिट बॉडी के पीछे हैं सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट (Shivohaam Bhatt) जो सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, जैकलीन फर्नांडीज और आमिर खान जैसे सितारों को ट्रेन किया है, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वजन घटाने का राज सिर्फ कैलोरी गिनने में नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को समझने में छिपा है। आइए जानते हैं, आखिर सेलिब्रिटी कोच ने वजन घटाने के लिए क्या खास सलाह दी है।