Ranbir Kapoor Fitness Coach: सिर्फ कैलोरी गिनने से नहीं घटेगा वजन, रणबीर के ट्रेनर शिवोहाम भट्ट ने बताया सही तरीका

Ranbir Kapoor Fitness Coach: शिवोहाम भट्ट, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, जैकलीन फर्नांडीज और आमिर खान जैसे सितारों को ट्रेन किया है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में वजन घटाने का असली राज बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 06, 2025

Ranbir Kapoor workout, celebrity fitness secrets, Indian fitness coach advice,

Ranbir Kapoor trainer reveals real weight loss formula|फोटो सोर्स – shivohamofficial/Instagram

Ranbir Kapoor Fitness Coach: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपनी फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनकी फिट बॉडी के पीछे हैं सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट (Shivohaam Bhatt) जो सेलिब्रिटी फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट, जिन्होंने अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, जैकलीन फर्नांडीज और आमिर खान जैसे सितारों को ट्रेन किया है, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वजन घटाने का राज सिर्फ कैलोरी गिनने में नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को समझने में छिपा है। आइए जानते हैं, आखिर सेलिब्रिटी कोच ने वजन घटाने के लिए क्या खास सलाह दी है।

रणबीर कपूर के फिटनेस कोच

हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वजन कम करने के लिए केवल कैलोरी की मात्रा घटाना ही पर्याप्त है। लेकिन रणबीर कपूर के फिटनेस कोच शिवोहाम भट्ट के अनुसार, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। उनका कहना है कि शरीर कैलोरी का उपयोग कैसे करता है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे हार्मोन, मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र और मांसपेशियों की मात्रा।

कैलोरी सिर्फ गिनने से नहीं होगा काम

शिवोहाम भट्ट कहते हैं, “कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, लेकिन इसका उपयोग शरीर आपके खानपान और लाइफस्टाइल के अनुसार करता है।”वो बताते हैं, “प्रोटीन पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत लगती है, जिसे ‘थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड’ कहा जाता है। इसलिए प्रोटीन युक्त आहार मांसपेशियों को सुरक्षित रखने के साथ ज्यादा कैलोरी भी बर्न करता है

प्रोसेस्ड कार्ब्स और चीनी से बढ़ता है फैट

शिवोहाम भट्ट का कहना है कि हर कैलोरी का असर शरीर पर एक जैसा नहीं होता। उनके मुताबिक, जब हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या मीठा खाते हैं, तो शरीर उसे अलग तरीके से पचाता और इस्तेमाल करता है। इस तरह के खाने की चीजें इंसुलिन हार्मोन को तेजी से बढ़ा देते हैं, जो शरीर में एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करने का काम करता है।अगर इंसुलिन का स्तर लगातार ऊंचा बना रहे, तो शरीर जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा करने लगता है, खासकर पेट और कमर के आसपास, भले ही आपकी कुल कैलोरी खपत ज्यादा न हो।

Updated on:

06 Nov 2025 09:54 am

Published on:

06 Nov 2025 09:50 am

Hindi News / News Bulletin / Ranbir Kapoor Fitness Coach: सिर्फ कैलोरी गिनने से नहीं घटेगा वजन, रणबीर के ट्रेनर शिवोहाम भट्ट ने बताया सही तरीका

