लव जिहाद और धर्मांतरण कानूनों पर कई राज्यों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘लव जिहाद’ और धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई राज्यों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित उन राज्यों से चार हफ्ते में जवाब मांगा है जहां ऐसे कानून लागू हैं।