लंबित प्रकरण के निराकरण के लिए गांव-गांव जाकर शिविर लगाएं राजस्व अधिकारी

सागर

Nitin Sadaphal

Sep 05, 2025

कलेक्टर ने की राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक

सागर. संवेदनशीलता के साथ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करें और निराकृत प्रकरणों को पोर्टल पर अपलोड करें। आपदा संबंधी मामलों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए। एसडीएम, तहसीलदार गांव-गांव जाकर शिविर लगाएं।

यह निर्देश कलेक्टर संदीप जीआर ने गुरुवार को राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान दिए। राजस्व अधिकारियों से कहा कि गांव में शिविर लगाने के एक दिन पूर्व कोटवार के माध्यम से मुनादी कराएं जिससे सभी ग्रामवासी शिविर में उपस्थित हो सकें और अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकें। निर्देश दिए की सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का भी निराकरण संतुष्टि पूर्ण हो इसके लिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत संपर्क में रहकर निराकरण कराएं। प्राकृतिक आपदा राहत राशि के कोई भी प्रकरण को लंबित नहीं रहना चाहिए।

नामांकन, बंटवारा, सीमांकन के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर, एसडीएम तहसील कार्यालय का निरीक्षण करें। सभी तहसील कार्यालय न्यायालय के मुख्य गेट पर लोकसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए सूचना चस्पा करें। पटवारी व रीडर को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। तहसीलदार अपने अधीनस्थ पटवारी की प्रतिदिन बैठक लेकर उनको लक्ष्य प्रदान करें। उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया है कि सभी आकस्मिक रूप से तहसीलों का निरीक्षण करें।

05 Sept 2025 08:32 pm

