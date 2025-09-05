लंबित प्रकरण के निराकरण के लिए गांव-गांव जाकर शिविर लगाएं राजस्व अधिकारी

यह निर्देश कलेक्टर संदीप जीआर ने गुरुवार को राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान दिए। राजस्व अधिकारियों से कहा कि गांव में शिविर लगाने के एक दिन पूर्व कोटवार के माध्यम से मुनादी कराएं जिससे सभी ग्रामवासी शिविर में उपस्थित हो सकें और अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकें। निर्देश दिए की सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का भी निराकरण संतुष्टि पूर्ण हो इसके लिए सभी अधिकारी व्यक्तिगत संपर्क में रहकर निराकरण कराएं। प्राकृतिक आपदा राहत राशि के कोई भी प्रकरण को लंबित नहीं रहना चाहिए।