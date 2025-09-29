ग्रामीण सेवा शिविर से संवरेगा अनाथ भाई व बहन का भविष्य, मदद को आगे आया प्रशासन

उपखंड अधिकारी शंकरलाल मीणा ने बताया कि गणका पंचायत की डामरों की फली में रह रहे उत्तर-प्रदेश निवासी रामावतार व काजल के माता-पिता का करीब आठ महीने पूर्व निधन हो गया। पड़ौस मेें रह रहा एक कालबेलिया परिवार दोनों भाई-बहन का भरण-पोषण कर रहा है। काजल ने सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। रामावतार छठी में पढ़ रहा है। दोनों बच्चों को सरकार और भामाशाहों के सहयोग से हर संभव मदद दिलवाई जाएगी। बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। थानाधिकारी हरचंदराम देवासी ने भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नियमित मॉनिटरिंग व उनके संपर्क में रहने का भरोसा दिलाया है।