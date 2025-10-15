निर्माण स्थल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अधिकारियों ने प्रस्तुत नहीं की जांच रिपोर्ट

कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार को जारी किया नोटिस

डिंडौरी. विकासखंड मुख्यालय मेंहदवानी में निर्माणाधीन आईटीआई भवन में मजदूर की मौत मामले को लेकर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने मजूदर की मौत मामले में जांच रिपोर्ट न सौंपने पर कार्यपालन यंत्री भवन निर्माण को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी मामले में संबंधित ठेकेदार को भी एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा है। उल्लेखनीय है कि आईटीआई भवन निर्माण के दौरान रामफल पिता सुंदर लाल यादव 35 वर्ष हादसे का शिकार हो गया था। तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायलावस्था में उसे स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया था, जहां से चिकित्सकों ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई थी। मामले को लेकर पत्रिका ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिम्मेदारों को नोटिस कर जवाब तलब किया है। मजदूर की मौत मामले में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कार्यपालन यंत्री (भवन) पारस सिंह को पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में लेख किया गया है कि दुर्घटना की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के बावजूद अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जो गंभीर लापरवाही है। इसके लिए पारस सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से मजदूर की मौत मामले में ठेकेदार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि मजदूरों से बिना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और सुरक्षा किट के कार्य कराया जाना गंभीर लापरवाही है। ठेकेदार से सात दिवस में जवाब मांगा गया है, अन्यथा एफआईआर दर्ज कर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।