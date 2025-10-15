Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डिंडोरी

निर्माण स्थल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अधिकारियों ने प्रस्तुत नहीं की जांच रिपोर्ट

कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार को जारी किया नोटिसडिंडौरी. विकासखंड मुख्यालय मेंहदवानी में निर्माणाधीन आईटीआई भवन में मजदूर की मौत मामले को लेकर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने मजूदर की मौत मामले में जांच रिपोर्ट न सौंपने पर कार्यपालन यंत्री भवन निर्माण को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुरक्षा [&hellip;]

less than 1 minute read

डिंडोरी

image

Prateek Kohre

Oct 15, 2025

कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री और ठेकेदार को जारी किया नोटिस
डिंडौरी. विकासखंड मुख्यालय मेंहदवानी में निर्माणाधीन आईटीआई भवन में मजदूर की मौत मामले को लेकर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने मजूदर की मौत मामले में जांच रिपोर्ट न सौंपने पर कार्यपालन यंत्री भवन निर्माण को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी मामले में संबंधित ठेकेदार को भी एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा है। उल्लेखनीय है कि आईटीआई भवन निर्माण के दौरान रामफल पिता सुंदर लाल यादव 35 वर्ष हादसे का शिकार हो गया था। तीसरी मंजिल से गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायलावस्था में उसे स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया था, जहां से चिकित्सकों ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई थी। मामले को लेकर पत्रिका ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिम्मेदारों को नोटिस कर जवाब तलब किया है। मजदूर की मौत मामले में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कार्यपालन यंत्री (भवन) पारस सिंह को पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में लेख किया गया है कि दुर्घटना की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के बावजूद अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जो गंभीर लापरवाही है। इसके लिए पारस सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी से मजदूर की मौत मामले में ठेकेदार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि मजदूरों से बिना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और सुरक्षा किट के कार्य कराया जाना गंभीर लापरवाही है। ठेकेदार से सात दिवस में जवाब मांगा गया है, अन्यथा एफआईआर दर्ज कर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 10:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / निर्माण स्थल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी अधिकारियों ने प्रस्तुत नहीं की जांच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

डिंडोरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चार पहिया वाहन से शराब बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार

डिंडोरी

हाथों के बल चलकर 3500 किमी की नर्मदा परिक्रमा करने धर्मपुरी महाराज ने लिया संकल्प

डिंडोरी

गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्ते में पैदल चलकर एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्या को समझा

डिंडोरी

जमीन बेचने से नाराज पुत्र ने चाचा के साथ मिलकर कर दी पिता की हत्या

डिंडोरी

प्राकृतिक आपदाओं को दूर भगाने बैगाचक क्षेत्र की महिलाओं ने सामूहिक रूप से रखा बिजली उपवास

डिंडोरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.