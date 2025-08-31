Saiyaara स्टार Ahaan Panday के खुलासे से मची सनसनी, बताया ‘हिंदू नाम’ का सच?

Ahaan Panday: अहान पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म 'Saiyaara' से बॉलीवुड में कदम रखा है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे उनके फैंस और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने अपने और अपनी बहन अलाना पांडे के असली नामों के बारे में बताया।
बता दें कि 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिये एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने बताया कि दुनिया उन्हें अहान के नाम से जानती है, लेकिन उनका हिंदू नाम यश है। वहीं, उनकी बहन अलाना का नाम चांदनी है, जो यश राज फिल्म्स की क्लासिक फिल्म 'चांदनी' से लिया गया है। दोनों नाम उनके माता-पिता ने अपने-अपने धर्मों हिंदू और ईसाई - का सम्मान करने के लिए चुने थे। ये उनके परिवार के सिनेमा के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है।
इसके साथ ही बिजनेसमैन आलोक चिक्की पांडे और वेलनेस एक्सपर्ट डीन पांडे के बेटे अहान, बॉलीवुड के सबसे जाने-माने परिवारों में पले-बढ़े हैं। लेकिन ये उनकी स्वर्गीय दादी का ही आशीर्वाद था, जिसने उनके अभिनय के शुरुआती सपने को आकार दिया। वह न केवल उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहती थीं, बल्कि वाईआरएफ (YRF) द्वारा बनाई गई फिल्मों को भी बहुत पसंद करती थीं। यही वजह है कि YRF के साथ उनका लॉन्च सिर्फ एक शुरुआत से कहीं ज्यादा था ये उनसे किया हुआ एक वादा था।
साथ ही अहान ने बताया कि, "मुझे लगता है कि ये मेरी दादी से जुड़ा है वो मेरे करीब थीं जिन्हें मैंने खो दिया। यश राज फिल्म्स मेरे लिए एक सपना था, ये वो सिनेमा है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। वो सिनेमा जिसके बारे में मेरी दादी ने सपना देखा था कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा। वो मुझे हमेशा 'राज' कहकर बुलाती थीं। मेरी बहन का हिंदू नाम चांदनी है, जो फिल्म चांदनी पर आधारित है, और मेरा हिंदू नाम यश है हम यश राज फिल्म्स के बड़े फिल्मी प्रेमी हैं।"
साथ ही अन्य प्रोडक्शन हाउस से ऑफर मिलने के बाद अहान ने तब तक इंतजार किया जब तक कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें यश राज के साथ लॉन्च करने का आश्वासन नहीं दिया। अहान ने कहा कि यह चुनाव नॉर्मल था, क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को वाईआरएफ के उन हीरो के रूप में देखा था जिन्हें देखकर वे बड़े हुए थे।
बता दें कि 'सैयारा' में अहान ने एक विद्रोही संगीतकार की भूमिका निभाई है, जिसे अल्जाइमर से जूझ रही गीतकार से प्यार हो जाता है, जिसे अनीता पड्डा ने निभाया है। इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छुआ और 563 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह फिल्म अब आधिकारिक तौर पर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है।