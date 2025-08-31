Saiyaara स्टार Ahaan Panday के खुलासे से मची सनसनी, बताया ‘हिंदू नाम’ का सच?

साथ ही अहान ने बताया कि, "मुझे लगता है कि ये मेरी दादी से जुड़ा है वो मेरे करीब थीं जिन्हें मैंने खो दिया। यश राज फिल्म्स मेरे लिए एक सपना था, ये वो सिनेमा है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। वो सिनेमा जिसके बारे में मेरी दादी ने सपना देखा था कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा। वो मुझे हमेशा 'राज' कहकर बुलाती थीं। मेरी बहन का हिंदू नाम चांदनी है, जो फिल्म चांदनी पर आधारित है, और मेरा हिंदू नाम यश है हम यश राज फिल्म्स के बड़े फिल्मी प्रेमी हैं।"