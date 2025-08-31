Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

Saiyaara स्टार Ahaan Panday के खुलासे से मची सनसनी, बताया ‘हिंदू नाम’ का सच?

Ahaan Panday Reveals 'Hindu' Identity: Saiyaara स्टार अहान पांडे ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सनसनी मचा दी है। उन्होंने अपने परिवार के 'हिंदू कनेक्शन' का सच बताते हुए कुछ ऐसी बातें साझा की हैं, जिसे फैंस अहान पांडे के इस नए पहलू को जानने के लिए उत्सुक हैं...

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 31, 2025

Saiyaara स्टार Ahaan Panday के खुलासे से मची सनसनी, बताया 'हिंदू कनेक्शन' का सच?
अहान पांडे (फोटो सोर्स: X)

Ahaan Panday: अहान पांडे ने मोहित सूरी की फिल्म 'Saiyaara' से बॉलीवुड में कदम रखा है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे उनके फैंस और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने अपने और अपनी बहन अलाना पांडे के असली नामों के बारे में बताया।

Ahaan Panday ने बताया 'हिंदू कनेक्शन' का सच?

बता दें कि 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिये एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने बताया कि दुनिया उन्हें अहान के नाम से जानती है, लेकिन उनका हिंदू नाम यश है। वहीं, उनकी बहन अलाना का नाम चांदनी है, जो यश राज फिल्म्स की क्लासिक फिल्म 'चांदनी' से लिया गया है। दोनों नाम उनके माता-पिता ने अपने-अपने धर्मों हिंदू और ईसाई - का सम्मान करने के लिए चुने थे। ये उनके परिवार के सिनेमा के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19 में फरहाना की री-एंट्री से बसीर अली की उड़ी नींद, कहा- मुझसे दूर रहो…
TV न्यूज
Bigg Boss 19 में फरहाना की री-एंट्री से बसीर अली की उड़ी नींद, कहा- मुझसे दूर रहो...

बॉलीवुड के सबसे जाने-माने परिवार

इसके साथ ही बिजनेसमैन आलोक चिक्की पांडे और वेलनेस एक्सपर्ट डीन पांडे के बेटे अहान, बॉलीवुड के सबसे जाने-माने परिवारों में पले-बढ़े हैं। लेकिन ये उनकी स्वर्गीय दादी का ही आशीर्वाद था, जिसने उनके अभिनय के शुरुआती सपने को आकार दिया। वह न केवल उन्हें स्क्रीन पर देखना चाहती थीं, बल्कि वाईआरएफ (YRF) द्वारा बनाई गई फिल्मों को भी बहुत पसंद करती थीं। यही वजह है कि YRF के साथ उनका लॉन्च सिर्फ एक शुरुआत से कहीं ज्यादा था ये उनसे किया हुआ एक वादा था।

अहान ने बताया

साथ ही अहान ने बताया कि, "मुझे लगता है कि ये मेरी दादी से जुड़ा है वो मेरे करीब थीं जिन्हें मैंने खो दिया। यश राज फिल्म्स मेरे लिए एक सपना था, ये वो सिनेमा है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ। वो सिनेमा जिसके बारे में मेरी दादी ने सपना देखा था कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा। वो मुझे हमेशा 'राज' कहकर बुलाती थीं। मेरी बहन का हिंदू नाम चांदनी है, जो फिल्म चांदनी पर आधारित है, और मेरा हिंदू नाम यश है हम यश राज फिल्म्स के बड़े फिल्मी प्रेमी हैं।"

प्रोडक्शन हाउस से ऑफर

साथ ही अन्य प्रोडक्शन हाउस से ऑफर मिलने के बाद अहान ने तब तक इंतजार किया जब तक कि आदित्य चोपड़ा ने उन्हें यश राज के साथ लॉन्च करने का आश्वासन नहीं दिया। अहान ने कहा कि यह चुनाव नॉर्मल था, क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को वाईआरएफ के उन हीरो के रूप में देखा था जिन्हें देखकर वे बड़े हुए थे।

विद्रोही संगीतकार की भूमिका

बता दें कि 'सैयारा' में अहान ने एक विद्रोही संगीतकार की भूमिका निभाई है, जिसे अल्जाइमर से जूझ रही गीतकार से प्यार हो जाता है, जिसे अनीता पड्डा ने निभाया है। इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छुआ और 563 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह फिल्म अब आधिकारिक तौर पर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक है।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2025 11:51 am

Hindi News / News Bulletin / Saiyaara स्टार Ahaan Panday के खुलासे से मची सनसनी, बताया ‘हिंदू नाम’ का सच?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.