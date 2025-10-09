निमाड़ी भैंस का नस्ल सुधार, ब्रीडिंग-दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने वैज्ञानिक कर रहे अनुसंधान

Nimari buffalo : प्रदेश में निमाड़ी भैंसों की घटती संख्या को देखते हुए उसकी नस्ल में सुधार करने के साथ ब्रीडिंग और दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (वीयू) के पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिर्सोसेस मदद कर रहा है। इसके माध्यम से निमाड़ी नस्ल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, आनुवांशिकी सुधार और ब्रीडिंग पर शोध किया जाएगा। वेटरनरी विशेषज्ञों ने इसके डेटा बेस पर काम शुरू कर दिया है।