स्कूटर को झटका लगा 16 लाख का सोने का हार टपका, उठा ले गए

16 लाख का सोने का हार टपका
दुकान बंद कर घर जाते वक्त मुरार के सर्राफा कारोबारी को 16 लाख 9 हजार रुपये का फटका लग गया। दरअसल उन्होंने सोने का 110 ग्राम वजन का सोने का हार और 9 हजार रुपया पॉलीथिन में रखकर उसे स्कूटर पर टांगा था। रास्ते में झटका लगने पर स्कूटर पर टंगी पॉलिथिन टपक गई। कारोबारी और स्कूटर चला रहे उनके कर्मचारी को पता नहीं चला। सडक़ से गुजर रहे स्कूटर सवार दो युवकों की नजर पॉलिथिन पर पड़ी तो उसे उठा ले गए। खासबात है कि हार उठाने वालों की गाड़ी पर नंबर नहीं था दोनों ने हेलमेट लगा रखे थे। इसलिए दोनों की पहचान नहीं हुई है।
सर्राफा कारोबारी साकेत जैन निवासी चेतकपुरी ने बताया सदर बाजार मुरार में उनकी पारस ज्वैल्र्स के नाम से दुकान है। रात 9 बजे करीब दुकान बंद कर घर जाते हैं। बाजार में भीड़ ज्यादा रहती है तो कार को मेनरोड पर खड़ा करते हैं। बुधवार रात को भी समय पर घर के लिए निकले थे साथ में 110 ग्राम का सोने का हार 9 हजार रुपया भी था। हार ज्वैलरी बॉक्स में रखा था। उसे और पैसों को पॉलीथिन में रख लिया। दुकान का कर्मचारी उन्हें स्कूटर से कार तक छोडऩे जा रहा था। मेन रोड और दुकान के बीच थोड़ा ही फासला है तो पॉलिथिन को डिग्गी में रखने की बजाए उन्होंने स्कूटर पर आगे रख लिया थोड़ा दूर चले थे स्कूटर से पॉलिथिन सरक कर गिर गई। उन्हें और स्कूटर चला रहे कर्मचारी को पता नहीं चला।
सदर बाजार के सीसीटीवी फुटेज में दिखा है साकेत और उनका कर्मचारी दोनों तो निकल गए सामने से स्कूटर पर सवार दो युवक गुजरे उनकी नजर पॉलिथिन पर पड़ी। युवकों ने पॉलिथिन उठाई स्कूटर को साइड में खड़ा कर पॉलिथिन को खोलकर देखा उसमें बॉक्स में सोने का हार और पैसा रखा देखा तो आपस में बात की और उसे लेकर चले गए।
साकेत जैन के मुताबिक सोने का हार करीब 16 लाख रुपए कीमत का है। उसके अलावा पॉलिथिन में 9 हजार रुपए हैं। पैसा और हार ले जाने वाले इलेक्ट्रोनिक स्कूटर पर सवार थे। पुलिस को भी सीसीटीवी फुटेज देकर घटना बताई है।
