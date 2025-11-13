स्कूटर को झटका लगा 16 लाख का सोने का हार टपका, उठा ले गए

सर्राफा कारोबारी साकेत जैन निवासी चेतकपुरी ने बताया सदर बाजार मुरार में उनकी पारस ज्वैल्र्स के नाम से दुकान है। रात 9 बजे करीब दुकान बंद कर घर जाते हैं। बाजार में भीड़ ज्यादा रहती है तो कार को मेनरोड पर खड़ा करते हैं। बुधवार रात को भी समय पर घर के लिए निकले थे साथ में 110 ग्राम का सोने का हार 9 हजार रुपया भी था। हार ज्वैलरी बॉक्स में रखा था। उसे और पैसों को पॉलीथिन में रख लिया। दुकान का कर्मचारी उन्हें स्कूटर से कार तक छोडऩे जा रहा था। मेन रोड और दुकान के बीच थोड़ा ही फासला है तो पॉलिथिन को डिग्गी में रखने की बजाए उन्होंने स्कूटर पर आगे रख लिया थोड़ा दूर चले थे स्कूटर से पॉलिथिन सरक कर गिर गई। उन्हें और स्कूटर चला रहे कर्मचारी को पता नहीं चला।